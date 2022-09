Tchouameni: Wie 70 Millionen Euro geschenkt

Zum Auftakt in der Champions League hat Real Madrid auch sein sechstes Saisonspiel gewonnen. Aurelien Tchouameni wirkte dabei gar nicht wie ein Neuzugang.

Toni Kroos und Luka Modric waren beeindruckt. Nach Real Madrids 3:0-Auswärtssieg bei Celtic betonten die Mittelfeld-Giganten - oder die Angestellten, die das für sie erledigen - in ihren Dankes-Posts auf den sozialen Medien als Erstes, wie spektakulär die schottischen Fans ihre erst im zweiten Durchgang unterlegene Mannschaft unterstützt hatten.

Dann allerdings hatte der Champions-League-Titelverteidiger alle stürmischen Bemühungen der Glasgower absorbiert, ohne dabei einen durchaus in der Luft liegenden Gegentreffer zu kassieren. Anschließend machten Vinicius Junior (56.) und Maestro Modric (60.) binnen vier Minuten alles klar. Dienst nach Vorschrift, typisch Real.

Benzema frühzeitig ausgewechselt - Hazard glänzt

Nun könnte die große Geschichte aus dem Celtic Park vielleicht lauten, dass der fast schon abgeschriebene Eden Hazard, der frühzeitig für den angeschlagenen Karim Benzema eingewechselt worden war, nicht nur diese beiden Treffer einleitete, sondern den 3:0-Endstand auch noch höchstselbst erzielte. Doch bei Real Madrid, das auch sein sechstes Pflichtspiel der neuen Saison gewonnen hat, spielt das Spektakel in diesen Wochen nur eine untergeordnete Rolle.

Ohne dabei übermäßig zu glänzen haben die Blancos gegen Eintracht Frankfurt den europäischen Supercup gewonnen, sich in La Liga bereits die Spitzenposition gesichert und auch den CL-Auftakt standesgemäß hinter sich gebracht - eigentlich immer im gleichen Muster.

Real lotet seinen Gegner aus, lässt ihn sich geduldig austoben und bestraft ihn dann (oder andersherum) - ehe der Sieg souverän nach Hause geschaukelt wird. Man könnte geradezu meinen, die Madrilenen hätten sechsmal dieselbe Partie gespielt.

Dabei hatten sie zuletzt - ziemlich überraschend - einen absoluten Eckpfeiler abgeben müssen, dessen Beitrag zur Balance in den vergangenen Jahren unter anderem drei Meisterschaften und fünf CL-Siege wert gewesen war. Der 30-jährige Casemiro, der etwa gegen Frankfurt noch gespielt (und überragt) hatte, ging für gut 70 Millionen Euro zu Manchester United - und ein 22 Jahre alter Neuzugang namens Aurelien Tchouameni musste relativ nahtlos in ziemlich große Fußstapfen treten.

In welch abgeklärter und umsichtiger Manier das dem jungen Franzosen quasi über Nacht gelungen ist, dürfte Kroos und Modric mindestens so sehr beeindruckt haben wie die Stimmung im Celtic Park - und nicht nur sie. Beinahe erscheint es so, als hätte Real Madrid einfach nur 70 Millionen Euro geschenkt bekommen und dafür überhaupt keinen Gegenwert verloren.

Dabei darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass Tchouameni die Königlichen selbst rund 80 Millionen Euro gekostet hat. Doch zehn Millionen minus für acht Jahre plus klingt nach einem ziemlich guten Deal. Viel besser hätte Real Madrid den Übergang auf der Position vor der Abwehr nach den ersten Eindrücken nicht moderieren können.