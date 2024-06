TBV Lemgo-Lippe verzeichnet deutlichen Anstieg bei Zuschauerzahlen

Die Handball-Bundesliga hat in der Saison 2023/24 einen Zuschauerrekord vermeldet. Insgesamt besuchten 1.600.000 Fans die Hallen und Arenen der 18 Bundesligisten. Und auch der TBV Lemgo Lippe verzeichnete in der abgelaufenen Spielzeit einen deutlichen Aufschwung im Vergleich zu den Vorjahren.

Insgesamt 66.106 Zuschauer besuchten die 17 Heimspiele des TBV Lemgo-Lippe in der Phoenix Contact-Arena. Das geht aus einer offiziellen Meldung des Bundesligisten hervor.

"Die Popularität der Liqui Moly HBL ist ungebrochen”, erklärte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann zuletzt in einer Pressemitteilung der Liga. "Sowohl mit Blick auf die Fans in den Arenen als auch mit Blick auf die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen erfreut sich der deutsche Profihandball weiter steigender Beliebtheit", so Bohmann weiter.

98% Auslastung in der Rückrunde

Der TBV begrüßte in der Saison 2023/24 durchschnittlich 3.888 Fans in der heimischen Arena- und somit so viele, wie seit sechs Spielzeiten nicht mehr. Im Vergleich zur Vorsaison besuchten durchschnittlich knapp 300 Fans mehr die Heimspiele des TBV (Saison 2022/23: 3.598). Zuletzt kamen in der Saison 2016/17 mehr Fans in die Phoenix Contact-Arena (4.038).

Besonders beliebt waren die Spiele der Rückrunde. Von den acht Begegnungen ab Dezember waren ganze fünf Spiele mit 4.520 Fans restlos ausverkauft. Sowohl gegen den HSV Hamburg, die Rhein-Neckar Löwen, den VfL Gummersbach, den THW Kiel sowie den SC Magdeburg blieb kein Platz unbesetzt.

Während der Lemgoer Zuschauerschnitt in der Hinrunde noch bei 3.407 Fans lag, sprangen die Zahlen in der Rückrunde auf 4.430, was einer Hallenauslastung von 98% entspricht.

Die positive Zuschauer-Entwicklung spiegelt sich nach Vereinsangaben auch in den Verkaufszahlen der Dauerkarte für die Saison 2024/25 wider. Bereits jetzt wurden mehr Saisontickets verkauft, als im kompletten Vorjahr (inkl. Rückrunden-Dauerkarte).