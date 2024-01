TBV Lemgo Lippe verpflichtet österreichischen EM-Helden

Die TBV-Verantwortlichen sind auf der Suche nach einem neuen Torhüter für die kommende Saison fündig geworden und verpflichten einen Keeper, der sich bei der Handball-EM in das Rampenlicht gespielt hatte.

Der österreichische Torhüter Constantin Möstl wechselt im Sommer vom österreichischen Erstligisten Alpla HC Hard nach Lippe und wird gemeinsam mit Urh Kastelic das Gespann der Zukunft bilden. Der 23-Jährige unterschrieb beim TBV einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30.06.2026.

Möstl: "Mit dem Wechsel geht ein großer Traum in Erfüllung"

"Als ich die Anfrage vom TBV bekommen habe, war für mich schnell klar, dass ich diese große Chance nutzen möchte", strahlt Möstl nach der Vertragsunterzeichnung.

"Für meine weitere sportliche Entwicklung und den Schritt von der österreichischen Liga in die stärkste Liga der Welt, sehe ich mich in Lemgo bestens aufgehoben. Ich freue mich einfach riesig, dass der TBV mir das Vertrauen schenkt. Mit dem Wechsel in die Handball-Bundesliga geht für mich definitiv ein großer Traum in Erfüllung!", blickt Möstl mit großer Vorfreude in die Zukunft.

"Mit Constantin wechselt ein riesiges Talent auf der Torhüterposition zu uns", sind sich TBV- Geschäftsführer Jörg Zereike und Trainer Florian Kehrmann sicher. "Er verfügt über große Explosivität, eine starke Technik und ein gesundes Selbstbewusstsein, welches für Torhüter unabdingbar ist. Wir sind froh, dass er sich dazu entschieden hat, seinen Weg bei uns in Lemgo fortzusetzen, sind gespannt auf die weitere Entwicklung und freuen uns auch menschlich einen tollen Charakter für unsere Mannschaft dazugewonnen zu haben", so Zereike und Kehrmann unisono.

Durchbruch bei der Handball-EM

Zeigte überzeugende Leistungen bei der Handball-EM: Constantin Möstl Sascha Klahn

Möstl hatte bei der Europameisterschaft in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht. Der junge Torhüter steuerte in sieben Spielen 81 Paraden bei, parierte über das Turnier hinweg 35,4% aller Würfe und wurde viermal mit dem "Man of the Match"-Award ausgezeichnet. Allein im Duell gegen das deutsche Nationalteam gelangen Möstl 17 Paraden (47,2%).

Vom Rückraumspieler zum Torhüter

Dabei fällte der 1,86m-große Rechtshänder die Entscheidung für die Torhüterposition erst spät. Im Alter von 7 Jahren begann Möstl das Handballspielen bei seinem Heimatverein Union West Wien zunächst als Rückraumspieler. Später rieten ihm seine Trainer im Alter von 15 Jahren jedoch zum Wechsel ins Tor.

Ab der Saison 2019/20 stand Möstl für die SG Handball West Wien in der ersten österreichischen Liga im Kasten und gewann in der Saison 2022/23 die österreichische Meisterschaft. Da sich der Verein aus wirtschaftlichen Gründen zur Saison 2023/24 aus dem Profigeschäft zurückziehen musste, hütet Möstl seit dieser Spielzeit das Tor von ALPLA HC Hard und steht mit dem Team vom Bodensee derzeit auf Platz 2 der Ligatabelle.

Bereits in der Jugend war der künftige TBV-Torhüter Teil des Junioren-Nationalteams des österreichischen Handballbundes und feierte im März 2022 sein Debüt für die A-Nationalmannschaft. Dabei befindet sich Möstl auf den Spuren seines Vaters Werner, der als Handballtorhüter u.a. viermal die österreichische Meisterschaft gewinnen konnte und auf 103 Spiele in der Nationalmannschaft zurückblicken kann.

