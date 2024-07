TBV Lemgo Lippe startet in die Saisonvorbereitung

Der TBV Lemgo Lippe ist in die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 in der DAIKIN Handball-Bundesliga gestartet. Zum Auftakt standen am Montag erste Leistungstests und -diagnostiken auf dem Trainingsplan der Lemgoer Handballer.

