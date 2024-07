TBV Lemgo Lippe präsentiert neue Trikots

Der TBV Lemgo Lippe ist blau und weiß. Das spiegelt sich auch in den Heim- und Auswärtstrikots des Handball-Bundesligisten in der Saison 2024/25 wider.

Nachdem der TBV Lemgo Lippe in den vergangenen Jahren in roten Auswärtstrikots auf Punktejagd ging, wird das Team von Trainer Florian Kehrmann in diesem Jahr in der Ferne in weiß auflaufen.

Auswärts wird Lemgo 2024/25 in weiß auflaufen. Nico Wittler

Besondere Details der beiden Trikotvarianten sind angedeutete Handball-Spielzüge, die sich sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Dresses wiederfinden. Neu auf dem linken Ärmel ist das Logo von TBV-Partner Brasseler, auf der rechten Seite ist nun das Logo der Daikin Handball-Bundesliga zu finden. Im Hals- und Armbereich wirbt zudem die MR Group.