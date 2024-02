TBV Lemgo Lippe gewinnt Generalprobe

Im letzten Test vor dem Re-Start der Handball-Bundesliga konnte der TBV Lemgo Lippe am Mittwochabend einen 34:31 (15:15)-Erfolg gegen den VfL Eintracht Hagen einfahren. Gegen den Zweitligisten kehrten dabei auch alle Lemgoer EM-Fahrer zurück in den Kader von TBV-Trainer Florian Kehrmann.

Bereits am Dienstag sind die niederländischen Nationalspieler Niels Versteijnen und Bobby Schagen sowie DHB-Nationalspieler Lukas Zerbe wieder ins Training der Lemgoer eingestiegen, am Mittwoch meldete sich dann auch der österreichische Spielmacher Lukas Hutecek nach einer kräftezehrenden EM zurück.

Noch lange fehlen wird hingegen Thomas Houtepen, welcher nach seinem Kreuzbandriss am Dienstag erfolgreich am linken Knie operiert wurde.

Weiterhin positiv auf sich aufmerksam machen konnte beim Test gegen Hagen Ben-Connar Battermann, welcher zukünftig mit der Trikotnummer 7 für den TBV auflaufen wird. Der 19- jährige Rückraumspieler erzielte gegen Hagen drei Treffer.

Hagen hält lange mit

Aber auch die zurückgekehrten EM-Fahrer stellten unter Beweis, dass sie die EM gut überstanden haben und trugen sich allesamt in die Torschützenliste ein. Reichlich Gegenwehr erhielten sie dabei allerdings vom starken Tabellensechsten der zweiten Liga, der das Spiel bis zur 42. Minute offenhielt (22:22), dann jedoch abreißen lassen musste.

Zwar kamen die Hagener in der 51. Minute noch einmal auf 29:28 heran, mussten dann jedoch mit zusehen, wie Versteijnen und Co. auf 32:29 (56.) davonzogen und die Begegnung für sich entschieden.

Für den TBV spielten: Kastelic, Zecher; Hutecek (3), Theilinger, Zehnder (4/2), Brosch (3), Battermann (3), Simak (3), Laerke (4), Schagen (2), Carstensen (2), Suton (3), Zerbe (1), Versteijnen (5), Petrovsky (1)

Lemgo trifft zum Re-Start auf Erlangen

Weiter geht es für den TBV Lemgo Lippe nun in der Liga: Am 8. Februar treffen die Lipper auf den Tabellenvierzehnten HC Erlangen. Anwurf in der Arena Nürnberger Versicherung ist um 19 Uhr.

Nur drei Tage später empfängt der TBV dann die Rhein-Neckar Löwen zum ersten Pflichtspiel in der Phoenix Contact-Arena. Die Begegnung gegen Juri Knorr und Co. ist bereits ausverkauft.