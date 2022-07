TBV Lemgo Lippe erhält von der EHF Startplatz für European League

Der TBV Lemgo Lippe wird auch in der kommenden Saison in der European League an den Start gehen, das teilten die Ostwestfalen am Dienstag mit.

Als Sechstplatzierter der Bundesliga und Vorjahres-Achtelfinalist erhielt das Team von TBV-Coach Florian Kehrmann einen weiteren Startplatz von der EHF und darf in der Saison 2022/23 in der ersten Qualifikationsrunde des Wettbewerbs starten. Diese Entscheidung wurde am Dienstagnachmittag im Zuge der Veröffentlichung der Setzliste durch die EHF offiziell bestätigt.

"Die Freude über den Startplatz ist riesig!", wird Kehrmann zitiert. "Wir haben das große Abenteuer European League in der letzten Saison sowohl sportlich als auch mit dem ganzen Drumherum in vollen Zügen genossen. Dies nun in der kommenden Spielzeit noch einmal miterleben zu dürfen, ist der Lohn für eine überragende Saison meiner Mannschaft. Wir haben es im Endspurt geschafft, uns von der direkten Konkurrenz abzusetzen."

Lemgo wird gemeinsam mit 23 weiteren Teams in der ersten Qualifikationsrunde starten. Das Hinspiel wird am 27./28. August stattfinden, das Rückspiel am 3./4. September. Die Auslosung für diese Spiele findet am 19. Juli um 11 Uhr in der EHF-Zentrale in Wien statt.

"Wir wissen schon jetzt um die Schwere der Aufgabe", gesteht Kehrmann: "In der vergangenen Saison sind die Rhein Neckar Löwen in der zweiten Qualifikationsrunde gegen den späteren Champion Benfica Lissabon ausgeschieden. Das zeigt, welch harte Konkurrenz bereits ab dem Start des Wettbewerbs auf uns wartet. Wir blicken gespannt auf die Auslosung und freuen uns auf einen attraktiven Gegner."

Neben dem TBV sind mit den Füchsen Berlin, der SG Flensburg-Handewitt und Frisch Auf Göppingen drei weitere deutsche Teams im Wettbewerb vertreten. Während Berlin bereits für die Gruppenphase gesetzt ist, greifen Flensburg-Handewitt und Göppingen ab der zweiten Qualifikationsrunde ins Geschehen ein.