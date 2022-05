TB Uphusen taumelt dem Abstieg entgegen - Wolfenbüttel nicht mehr zu retten

Kurz vor dem Saisonfinale in der kommenden Woche deuten in Uphusen alle Zeichen auf den Abstieg in die sechste Liga hin. Nicht mehr zu retten ist derweil der MTV Wolfenbüttel.

Das war wohl nichts: Dem TB Uphusen könnten schwere Wochen bevorstehen. Gegen den bereits feststehenden Absteiger FC Eintracht Northeim kassierte die Ahlers-Ceglarek-Elf eine schmerzhafte 3:5-Niederlage, die für den TB Uphusen mit Blick auf die enge Tabellenkonstellation in der Abstiegsrunde der Oberliga Niedersachsen noch ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen könnte.

Zwar kämpfte sich der TBU zweimal nach einem Rückstand - zunächst aglisierte Uphusen einen 0:2- später auch noch den 2:3-Rückstand - zurück in die Partie, vor allem in der Defensive agierten die Gäste phasenweise aber viel zu passiv und luden die Hausherren damit förmlich zum Toreschießen ein. Als Yilmaz (80.) und Grunert (90.+1) ihre Farben in der Crunch-Time dann zum dritten Mal in Front schossen, hatte Uphusen keine passende Antwort mehr parat.

Der Fußballgott meinte es an diesem Wochenende wohl nicht besonders gut mit Uphusen. Nachdem in den Sonntagsspielen nun auch noch die Konkurrenz fleißig punktete, hat sich die Ausgangslage beim TBU plötzlich enorm verschärft. Etwas überraschend siegte die SVG Göttingen gegen den Tabellenzweiten Rotenburger SV - Endstand 1:0 -und zog nach Punkten damit mit der Ahlers-Ceglarek-Elf gleich und in der Tabelle sogar vorbei. Deutlicher drastischer sind die Konsequenzen nach Gifhorns 4:1-Erfolg gegen Schlusslicht Hagen/Uthlede. Als erste Mannschaft über dem Trennstrich steht Gifhorn nun nämlich mit 25 Punkten drei Zähler vor der Konkurrenz aus Göttingen und Uphusen, und hat mit dem deutlich besseren Torverhältnis von +3 alle Trümpfe in der eigenen Hand. Mit einem Torverhältnis von -12 braucht Uphusen derweil ein Fußballwunder, um doch noch die Klasse zu halten.

Wolfenbüttel steigt ab - Tündern zeigt Moral

Während man in Uphusen und Göttingen noch hoffen darf, herrscht in Wolfenbüttel derweil Gewissheit. Nach der 0:3-Pleite gegen den TuS Bersenbrück kann der MTV nicht mehr über den Strich klettern und steigt somit in Liga sechs ab.

Neben dem FC Eintracht Northeim hat mit Blau-Weiß Schwalbe Tündern auch weiterer bereits feststehender Absteiger noch einmal Moral gezeigt. Gegen den bereits geretteten Spitzenreiter MTV Eintracht Celle setzten sich die Hausherren in einer Partie, die nicht mehr als Testspiel-Charakter hatte, letztlich knapp mit 2:1 durch. Die entscheidenden Szenen spielten sich dabei alle im ersten Durchgang ab. Von der frühen Gäste-Führung durch Soma in Minute zehn ließen sich die an diesem Tag selbstbewusst auftretenden Schwalben nicht beirren und drehten diesen noch vor der Pause zum 2:1-Endstand.