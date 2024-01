Taz vor Rückkehr nach Cottbus

Berkan Taz ist aktuell krankgeschrieben und daher nicht mit ins Trainingslager von Waldhof Mannheim ins türkische Side gereist. Womöglich absolviert der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler auch kein Pflichtspiel mehr für den Drittligisten, er hat beim SVW seine Wechselabsichten hinterlegt. Er wird mit seinem Ex-Verein Energie Cottbus in Verbindung gebracht. In der laufenden Spielzeit kommt Taz auf 311 Spielminuten in 13 Einsätzen für den Waldhof.