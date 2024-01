Tauziehen um Dragusin: Spurs und Genua nähern sich an

Dass Tottenham Hotspur Radu Dragusin als Verstärkung für die Innenverteidigung auserkoren hat, ist seit längerem bekannt. Allerdings lagen die finanziellen Vorstellungen der Londoner und seines aktuellen Klubs CFC Genua noch ein gutes Stück auseinander. Medienberichten aus Italien zufolge sollen sich beide Parteien nun angenähert haben. In den Deal (25 Millionen Ablöse plus fünf Millionen erfolgsabhängiger Boni) wird demzufolge auch Djed Spence mit einbezogen - der Spurs-Verteidiger soll bis Saisonende an den Serie-A-Klub verliehen werden.