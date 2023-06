Tauziehen beendet: Rafael Leao verlängert langfristig bei Milan

Nach einer bärenstarken Saison waren an Rafael Leao mehrere große Vereine interessiert. Nun schaffte es Milan trotzdem, mit seinem Unterschiedsspieler zu verlängern.

Spätestens mit Milans Scudetto im Jahr 2022 hatte Rafael Leao das Interesse der europäischen Topklubs auf sich gezogen. Namen wie Real Madrid wurden gehandelt. Der inzwischen 23-jährige Portugiese steuerte elf Treffer zur Meisterschaft bei und übertrumpfte diese Marke in der ablaufenden Spielzeit noch - zu 13 Toren gesellen sich sogar noch zehn Vorlagen. Nur in der Liga.

Sein Vertrag in Mailand lief allerdings nur bis zum 30. Juni 2024, sodass die Rossoneri schon seit längerem versuchten, den Kontrakt mit ihrem Torjäger und Fan-Liebling auszudehnen. Dies ist nun gelungen, am Freitagnachmittag gab Milan bekannt, dass sich beide Partien auf eine Vertragsverlängerung bis 30. Juni 2028 geeinigt haben. Ein langfristiges Bekenntnis mit Aussagekraft.

Die Rossoneri zeigten sich in ihrer Pressemitteilung "erfreut" und zelebrierten, dass "Milan und Rafael die gemeinsame Reise fortsetzen werden". Zuletzt führte sie alle Beteiligten in eine verheißungsvolle Richtung.

Mit Leao in altbekannte Sphären

Der portugiesische Nationalspieler, zehn Jahre lang bei Sporting Lissabon ausgebildet, war im Sommer 2018 zunächst nach Lille gewechselt, blieb beim Ligue-1-Klub allerdings nur eine Saison, die mit acht Toren in 24 Partien durchaus ordentlich lief. Im Sommer 2019 dann der nächste Schritt - und das bereits auf die große Bühne nach Mailand. Zum siebenmaligen Champions-League-Sieger.

Der große Traditionsklub war in den vergangenen Jahren von alten Idealen zwar mitunter weit entfernt, mit der Meisterschaft aus der vergangenen und dem Einzug ins Halbfinale der Champions League in der ablaufenden Saison scheinen die Rossoneri aber langsam in diese Regionen zurückzukehren. Nicht zuletzt dank Leistungsträger Leao, der im wegweisenden Halbfinal-Hinspiel gegen Stadtrivale Inter verletzt gefehlt hatte.

Mittlerweile hat Rafael Leao in vier Jahren bei den Rossoneri 162 Pflichtspiele bestritten, in denen er 41 Tore markierte (29 Vorlagen). Milan kann sich nun sicher sein, dass über den Sommer hinaus weitere Spiele und Tore des Goalgetters hinzukommen.