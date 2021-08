Tausch perfekt: Hertha holt Richter, Augsburg leiht Maier aus

Die beiden deutschen Olympia-Fahrer Marco Richter (23) und Arne Maier (22) tauschen die Vereine.

Bereits am vergangenen Freitag hatte der kicker davon berichtet, dass sich zwischen dem FC Augsburg und Hertha BSC eine Art Tauschgeschäft rund um Richter und Maier anbahnt. Am Montagabend machten die beiden Klubs dann die Transfers offiziell: Während Richter fest nach Berlin wechselt, läuft Maier zunächst nur auf Leihbasis für Augsburg auf.

Bereits vor der offiziellen Verlautbarung der Vereine hatte Herthas Sportdirektor Arne Friedrich auf seinem Instagram-Account ein Bild mit Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic und Neuzugang Richter mit dem Text "Welcome to Berlin" gepostet.

Richter kostet mindestens sieben Millionen

Für den 23 Jahre alten Offensivspieler Richter überweist Hertha BSC nach kicker-Informationen sieben Millionen Euro nach Augsburg, durch Bonuszahlungen kann diese Summe noch weiter steigen. Zudem wäre der FCA an einem Weiterverkauf von Richter beteiligt. Im Gegenzug kommt Maier aus Berlin zum FCA, die Leihe kostet Augsburg zunächst einen sechsstelligen Betrag. Bei einer gewissen Zahl von Einsätzen greift jedoch eine Kaufpflicht.

Rückennummer 10 für Maier

Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic erhofft sich von Richter "Dynamik, Vielseitigkeit, Zug zum Tor, Mentalität". Wie der FCA mitteilt, habe der Offensivmann schon seit längerer Zeit einen Wechselwunsch gehegt. "Marco Richter hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Gedanken gespielt, seinen Heimatverein zu verlassen", wird Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter zitiert. " Da wir mit der Hertha innerhalb von wenigen Tagen eine für alle Seiten gute Lösung gefunden haben, haben wir dem Wechselwunsch entsprochen."

Ähnlich klingt der Wortlaut im Fall von Maier. Laut Bobic habe man dem "Wunsch nach Veränderung" des Eigengewächses entsprochen, denn: "Wir haben ein großes Angebot im zentralen Mittelfeld." Der Hauptstadtklub hatte für Maiers Position im Sommer unter anderem Kevin-Prince Boateng und Suat Serdar verpflichtet. In Augsburg habe man ihm Reuter zufolge nun "eine Perspektive aufgezeigt, mit der er sich zu 100 Prozent identifizieren kann". Maier wird beim FCA die Rückennummer 10 erhalten.

Doppelter Abschied aus der Heimat

Beide Spieler verlassen damit ihren Ausbildungsverein. Richter wird sogar erstmals im Profi-Bereich für einen anderen Verein als den FCA auflaufen. 2012 hatte er sich als Jugendlicher den Fuggerstädtern angeschlossen, für die er 2017 sein Profi-Debüt feierte. In 97 Bundesligaspielen für Augsburg erzielte er zwölf Tore.

Maier steht bereits seit 2008 bei Hertha unter Vertrag, war in der vergangenen Saison aber an Arminia Bielefeld ausgeliehen. Für den Mittelfeldspieler stehen bislang 74 Bundesligaspiele zu Buche. Die deutsche U-21-Nationalmannschaft führte Maier im Sommer als Kapitän zum Titel bei der Europameisterschaft. In der Mittelfeldzentrale spielte er an der Seite von Niklas Dorsch - ein Duo, das nun in Augsburg wieder vereint wird.

Gemeinsam standen Richter und Maier außerdem bei den Olympischen Spielen in Japan auf dem Platz, scheiterten mit der deutschen Auswahl aber bereits in der Vorrunde.