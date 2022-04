Tauer: Neuer Vertrag - und dann der Durchbruch?

Trotz guter Leistungen läuft für Niklas Tauer in dieser Saison manches schief. Doch der Blick in die Zukunft ist vielversprechend.

Die anstehende Partie gegen den FC Bayern muss Niklas Tauer von der Tribüne aus verfolgen. Logische Konsequenz seiner Roten Karte in Wolfsburg (0:5), wo der 21-jährige Defensiv-Allrounder bei seiner ungeschickten Notbremse gegen Lukas Nmecha Lehrgeld zahlte. Für das Mainzer Eigengewächs allerdings kein typischer Auftritt in der laufenden Saison. Bei seinen neun Einsätzen, davon sechs in der Startelf, konnte Tauer in den allermeisten Fällen überzeugen. Als "sehr gut" bezeichnete kürzlich auch Trainer Bo Svensson diese Leistungen und merkte an: "Niklas hätte auf mehr Einsätze kommen können, wenn er nicht öfter mal unglücklich ausgefallen wäre." Und die Perspektive des Youngsters, der 2012 vom Stadtteilklub SV Weisenau zu den 05ern kam, bleibt vielversprechend.

Ablösefreier Abschied soll ausgeschlossen werden

Den gleichaltrigen österreichischen U-21-Nationalspieler David Nemeth hat Tauer im internen Verteidiger-Ranking aktuell bereits hinter sich gelassen. Kommende Saison winkt ein weiterer Aufstieg. Da der Klub mit dem Verkauf mindestens einem der beiden Top-Innenverteidiger Moussa Niakathé und Jeremiah St. Juste rechnet, könnten Tauers Aussichten auf regelmäßige Einsätze in der Dreierkette beträchtlich steigen. Im Interesse beider Seiten wäre das der nächste logische Schritt. Zudem stellt Tauer eine Alternative fürs defensive Mittelfeld dar.

KMD #128 - Bo Svensson Einiges los in der neuen KMD-Folge: Alex und Benni nehmen tatsächlich mal wieder eine Folge am selben Ort auf und begrüßen mit Bo Svensson einen der interessantesten Trainer der Bundesliga. Der Däne spricht dabei u.a. über seine besondere Beziehung zu Mainz, seine Entwicklung als Cheftrainer, Herausforderungen im Umgang mit einer Mannschaft und fiese Frühlingsallergien. Außerdem gratuliert die Podcast-Crew natürlich gebührend den Bayern zur Abo-Meisterschaft und wendet sich dann mit kicker-Reporter Michael Richter der Bielefelder Arminia und dem Abstiegskampf zu. KMD #127 - Rouven Schröder Vol. III 18.04.2022 KMD #126 - Robin Knoche 11.04.2022 KMD #125 - Marius Wolf 04.04.2022 KMD #124 - Danny Röhl 21.03.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Folgerichtig ist angesichts dieser Konstellation auch, dass sich die 05er hinter den Kulissen aktuell bereits konkret um eine Vertragsverlängerung mit ihrem Talent bemühen. Denn: Tauers aktueller Kontrakt läuft 2023 aus. Würde dem deutschen U-20-Nationalspieler kommende Saison wirklich der Durchbruch auf Bundesliga-Niveau gelingen, sollte das Szenario eines ablösefreien Abschieds aus Vereinssicht von vornherein tunlichst ausgeschlossen sein.