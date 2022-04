Tauer, Nebel und Papela: Stagnation bei den Mainzer Toptalenten

Eine Saison ohne Abstiegssorgen wäre wie geschaffen, um den Nachwuchsspielern eine Chance zu geben. Doch Niklas Tauer (21), Paul Nebel (19) und Merveille Papela (21) müssen sich bei Mainz 05 weiter hinten anstellen.

2020/21 kam das Trio auf insgesamt 10 Bundesligaeinsätze, die sich wie folgt verteilten: Tauer 5, Nebel 4, Papela 1. In der laufenden Spielzeit sind es insgesamt 19 - von einem Durchbruch kann also keine Rede sein. Während vor Jahresfrist in höchster Abstiegsnot verständlicherweise vor allem auf routinierte Kräfte gesetzt wurde, fristen Nebel (9), Tauer (7) und Papela (3) weiterhin ein Schattendasein, obwohl der FSV souverän durch die Saison marschiert. In der Hinrunde kam das Trio auf 430 Bundesligaminuten, seit der Winterpause es lediglich 176 - und es stehen nur noch fünf Spiele aus.

Bereits im Winter gab es die Überlegung, Papela zu verleihen, damit er Spielpraxis bekommt und sich weiterentwickeln kann. Der richtige Verein dafür wurde jedoch nicht gefunden. Die Leih-Frage stellt sich nun im Sommer erneut - und nicht nur bei ihm. Papela und Tauer müssten dazu allerdings ihre bis 2023 laufenden Verträge am Bruchweg verlängern, nur Nebel ist bis 2024 gebunden.

Tauer kann in der Innenverteidigung sowie im defensiven und zentralen Mittelfeld spielen, Papela alle Positionen im Mittelfeld besetzen, Nebel ist als Rechts- oder Linksaußen und im offensiven Mittelfeld zu Hause. Die vielseitige Verwendbarkeit der Spieler scheint Fluch und Segen zugleich. Die Meinungen, was für jeden Einzelnen die beste Position ist, gehen auseinander. Tauer und Nebel werden immerhin regelmäßig in die U-20-Nationalmannschaft des DFB berufen, Papelas Karriere stagniert aber auch dort.

Ungeachtet der Schwierigkeiten des Trios, zu weiteren Einsatzzeiten zu kommen, sind bereits die nächsten 05-Talente auf dem Sprung. Stürmer Nelson Weiper und Defensivspezialist Philipp Schulz, beide Jahrgang 2005 und aktuell Teil der U 17 Nationalmannschaft Deutschlands sowie der U 19 des FSV, haben kürzlich ihre ersten Profiverträge unterschrieben.