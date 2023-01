Tauer: Frühzeitiger Wechsel ein großer Vorteil

Liga-Schlusslicht Schalke 04 steckt in diesem Winter ganz schön in der Transfer-Klemme, die Kaderplaner müssen mehrere komplizierte Sachverhalte unter einen Hut bringen. Niklas Tauer ist der bislang einzige externe Neue, er profitiert nun von seinem frühzeitigen Wechsel.

Aus Schalkes Trainingslager in Belek (Türkei) berichtet Toni Lieto

Der FC Schalke ist gezwungen, seinen Kader auf mehreren Positionen zu verstärken, um die Chance auf den Klassenerhalt zu erhöhen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Vereinfacht ausgedrückt: Das Liga-Schlusslicht muss mit sehr überschaubaren finanziellen Mitteln Spieler holen, die am besten auf Anhieb funktionieren.

Niklas Tauer ist bislang der einzige externe Neue dieses Winters. Bei ihm musste Schalke 04 die Kröte schlucken, dass der 21-Jährige nur wenig Spielpraxis vorweisen kann. Gerade einmal drei Einsätze hat der defensive Mittelfeldspieler in der aktuellen Saison auf dem Konto. Für seinen Heimatverein FSV Mainz 05 wurde er in der Liga gegen Bayer Leverkusen (0:3) und die TSG Hoffenheim (1:4) jeweils zur Pause eingewechselt, beim 2:0 in Bremen durfte er in den Schlussminuten dabei sein.

Der fehlende Rhythmus soll sich für den ligaunabhängig bis zum Sommer 2024 ausgeliehenen 21-Jährigen ("Das war mein Wunsch") bei Schalke nicht als zu hohe Hürde entpuppen. "In der Bundesliga muss man immer sofort funktionieren", sagte Tauer am Mittwoch im Türkei-Trainingslager und rückte seinen großen Vorteil in den Vordergrund: "Gut ist, dass ich jetzt schon frühzeitig dabei bin, so kann ich alle kennenlernen und mich einfinden."

Tauer gilt als Allrounder, er selbst sieht sich in erster Linie als Sechser. "Hier kann ich alle meine Eigenschaften am besten einbringen." Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten kann der erste Schalker Zugang dieses Winters nach eigener Aussage mit dem punkten, was im Abstiegskampf zwingend notwendig ist: "Biss!"

Viele Baustellen im Schalker Kader

Ob es sinnvoll war, den ebenfalls bundesligaerfahrenen Florian Flick nach Nürnberg auszuleihen, um die Position vor der Abwehr nun mit Tauer neu zu besetzen, wird sich zeigen. Baustellen weist dieser Kader eigentlich zu genüge auf - vorrangig auf der linken Abwehrseite und auf den Flügeln. Auch ein Beleg für die komplizierte Transferphase: Der Tabellenletzte hat Soichiro Kozuki mit einem Profivertrag ausgestattet. Bis vor acht Monaten spielte die Offensivkraft noch beim 1. FC Düren in der 5. Liga, ehe er in Schalkes U 23 wechselte.

Natürlich wären die Schalker im Sinne der bestmöglichen Integration gerne bereits mit mehreren Neuen nach Belek gereist. Mit jedem Tag mehr in der Türkei wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass noch ein Neuer nachreist. Am wenigsten schmeckt das dem Trainer, doch beklagen will sich Thomas Reis darüber nicht. Er wusste schließlich schon bei seiner Unterschrift Ende Oktober, auf welch schwierige Mission er sich einlässt - Transfer-Klemme inklusive.

Warum genau Schalke so sehr in der Transfer-Klemme steckt, lesen Sie in der Donnerstagausgabe des kicker (bereits ab Mittwochabend als eMagazine).