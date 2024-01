Taubitz gewinnt Silber im Einsitzer - Geisenberger wird verabschiedet

Die Weltcupführende Julia Taubitz hat bei den Rodel-Weltmeisterschaften im sächsischen Altenberg die Silbermedaille gewonnen. Die 27-Jährige aus Oberwiesenthal lag nach zwei Läufen 0,104 Sekunden hinter der neuen Weltmeisterin Lisa Schulte aus Österreich.

Taubitz hatte beim WM-Auftakt am Freitag Gold im Sprintrennen gewonnen, nun verpasste sie nach 2021 ihren zweiten Titel in der klassischen Disziplin knapp. Bronze ging an Schultes Landsfrau Madeleine Egle (+0,175).

"Es ist ein bisschen ärgerlich, weil ich ein paar Fahrfehler drin hatte", sagte Taubitz, "aber ich bin auch erleichtert, Gold im Sprint und jetzt Silber, das ist toll. Lisa Schulte war heute einfach unschlagbar."

Merle Fräbel (Suhl) sorgte mit Rang fünf für ein weiteres gutes Ergebnis aus deutscher Sicht, Melina Fabienne Fischer (Zwickau) verbesserte sich im zweiten Durchgang deutlich und beendete das Rennen auf dem 12. Platz. Titelverteidigerin Anna Berreiter (Berchtesgaden) erwischte einen desaströsen Tag. Einen Sturz konnte die 24-Jährige zwar gerade noch verhindern, am Ende landete sie aber nur auf dem 24. Platz und verpasste gar die Qualifikation für den finalen Durchgang.

Jubeln durfte das deutsche Team zum Abschluss in der Staffel. Der Sieg vor den USA (+0,358) und Lettland (+0,406) geriet auch deshalb so souverän, weil das österreichische Frauen-Doppel Selina Egle/Lara Kipp schwer patzte.

Geisenberger wird verabschiedet

Zwischen den Rennen gab es zudem einen emotionalen Moment: Die dreimalige Einzel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger, die 2023 ihre sportliche Karriere beendet hatte, wurde von den Veranstaltern und dem deutschen Team offiziell verabschiedet. "Ich kann nur nochmal meinen Hut ziehen, vielen Dank für die vielen Jahre", sagte Bundestrainer Norbert Loch.