Tatum unterschreibt Rekordvertrag bei den Boston Celtics

Der frischgebackene Meister aus Boston bastelt fleißig am Kader für die kommenden Jahre. Nun ist den Kelten ein ganz wichtiger Schritt gelungen, denn Top-Mann Jayson Tatum hat einen neuen Rekordvertrag unterschrieben.

Jüngst hat sich Jayson Tatum seinen Traum erfüllt und ist zum ersten Mal mit den Boston Celtics NBA-Champion geworden. Somit hat die Nummer 0 der Kelten auch alle Kritiker verstummen lassen. Es waren immer wieder Stimmen aufgekommen, der 26-Jährige sei nicht in der Lage, ein Team zur Meisterschaft zu führen. Pustekuchen!

Tatum fühlt sich in Boston sehr wohl - und das hat er nun untermauert. Der 26-Jährige hat nämlich laut ESPN und Shams Charania von The Athletic bei den Kelten einen Fünfjahresvertrag unterschrieben und kassiert 314 Millionen US-Dollar. Zudem beinhaltet dieser Kontrakt eine Spieleroption und einen Trade-Kicker. Dieser weist auf den Prozentsatz des Gehalts eines Spielers hin, der im Falle eines Trades als Bonus gewährt wird. Der Vertrag ist der größte, der bis dato in der NBA unterzeichnet worden ist.

Tatum wurde 2017 an dritter Stellen von den Celtics gedraftet. Seitdem spielt er durchgehend für die Kelten und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Aktuell führt er Boston als bester Spieler an, hat allerdings mit Jaylen Brown einen kongenialen Partner an seiner Seite. Neben Tatum hat Boston am Montag auch den Vertrag von Derrick White verlängert, diesen um vier Jahre.

Finalsieg gegen die Mavericks

In seiner NBA-Karriere kommt Tatum, fünfmaliger Allstar, bisher auf 23,1 Punkte im Schnitt, dazu verteilt er 3,5 Assists und sammelt 7,2 Rebounds. Der 26-Jährige kratzte mit den Celtics in den vergangenen Jahren schon am ganz großen Wurf, dieses Jahr holte er mit Boston den 18. NBA-Titel. Im Finale setzten sich die Kelten mit 4:1 gegen die Dallas Mavericks durch.