Tatum überragt: Celtics schlagen in Cleveland zurück

Die Boston Celtics haben die richtige Antwort auf ihre Heimniederlage gegeben und in Cleveland gewonnen. Topstar Jason Tatum ging voran. Auch die Dallas Mavericks konnten einen Sieg verbuchen.

Machte sein bestes Spiel in den Playoffs: Jayson Tatum. NBAE via Getty Images

Wie schon in der ersten Runde gegen Miami hat Boston völlig überraschend das zweite Spiel zu Hause verloren. Die Antwort folgte wie gegen die Heat allerdings auf dem Fuß, denn die Kelten haben in Cleveland mit 106:93 gewonnen. Ende des zweiten und Anfang des dritten Viertels zogen die Gäste weg.

Cleveland kämpfte sich zwar wieder etwas ran, wirklich knapp wurde es aber nicht mehr. Die Celtics konnten sich dabei auf ihren besten Spieler verlassen: Jason Tatum machte mit 33 Punkten, 13 Rebounds und sechs Assists sein bestes Spiel in den diesjährigen Playoffs. "Heute war eine guter Test für uns, eine Chance, eine Reaktion zu zeigen. Wir wollten besser und härter spielen", sagte Tatum. "Da war eine Idee hinter jedem Spielzug. Wir haben einen guten Job gemacht."

Unterstützt wurde Tatum von seinem kongenialen Partner Jaylen Brown, der satte 28 Punkte machte. Auch Jrue Holiday lieferte eine gute Partie ab, überzeugte vor allem in der ersten Hälfte und kam am Ende auf 18 Zähler, acht Rebounds und fünf Assists. Boston führt die Serie nun mit 2:1 an, weiter geht es in der Nacht auf Dienstag (1 Uhr, MEZ) erneut in Cleveland.

Auch Dallas stellt auf 2:1

Auch die Dallas Mavericks konnten ihr zweites Spiel gegen OKC gewinnen (105:101). Somit sind die Mavs in der Serie gegen die Oklahoma City Thunder mit 2:1 vorne. Das vierte Spiel findet in der Nacht zum Dienstag (3.30 Uhr, MEZ) erneut in Dallas statt.

In einer immer engen Begegnung fiel die Entscheidung erst ganz am Schluss. Kyrie Irving traf 39 Sekunden vor Spielende zur 104:101-Führung für Dallas. Danach nahm Luka Doncic gegen Oklahoma Citys Topscorer Shai Gilgeous-Alexander, der 31 Punkte erzielte, ein Offensivfoul an. Damit wechselte der Ballbesitz zu den Mavericks. "Wir haben die kleinen Dinge getan. Wir hatten über den Großteil der Partie einen guten Rhythmus und wollten ihre Würfe so schwer wie möglich machen. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen", sagte Irving.

Die beiden Topspieler Irving und Doncic erzielten jeweils 22 Zähler, bester Werfer bei Dallas war P.J. Washington mit 27 Punkten.