Tatum stellt beim All-Star-Game neuen Punkterekord auf

Beim All-Star-Game der NBA in Salt Lake City hat Jayson Tatum das "Team Giannis" zum Sieg geführt und dabei einen Punkterekord aufgestellt.

Zum 184:175-Erfolg des Teams um Giannis Antetokounmpo steuerte Tatum 55 Punkte bei - Rekord beim All-Star-Game! "Das bedeutet mir eine Menge: Wenn man an all die Legenden und großartigen Spieler denkt", sagte der Forward von den Boston Celtics. "Und ehrlich gesagt: Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Ich hoffe, dass ich meinen so lange wie möglich behalte." Seit 2017 hatte Anthony Davis die Bestmarke mit 52 Punkten gehalten. Tatum, der insgesamt zehn Dreier versenkte, erzielte alleine im dritten Viertel 27 Zähler. Hinzu kamen neun Rebounds und sechs Assists. Donovan Mitchell, der lange für die Utah Jazz spielte, gelangen an alter Wirkungsstätte 40 Punkte.

Nach dem Spiel erhielt Tatum die nach Kobe Bryant benannte Trophäe für den All-Star MVP.

Seit 2018 stellen sich die beiden Spieler mit den meisten Stimmen bei der vorangegangenen Fan-Wahl ihre All-Star-Teams selbst zusammen. Diesmal trat "Team Giannis" gegen das Team von LeBron James an. Erstmals wählten beide Kapitäne direkt vor der Partie in der Halle.

Auf dem Parkett standen beide dann nicht so lange wie geplant. Antetokounmpo spielte nur den ersten Angriff. Der Superstar der Milwaukee Bucks hatte sich kurz vor dem All-Star-Wochenende das Handgelenk verstaucht. James, der unlängst Kareem Abdul-Jabbar als bester Punktesammler der NBA-Geschichte abgelöst hatte, zog sich während des Spiels eine Blessur an der Hand zu und kam in der zweiten Halbzeit nicht mehr zum Einsatz.

Der Superstar der Los Angeles Lakers war insgesamt zum 19. Mal beim All-Star-Game dabei. Erstmals seit sechs Jahren verlor sein Team dabei wieder einmal.