Tatum: "Habe etwas getan, worüber sie nicht diskutieren können"

Jayson Tatum stand immer wieder in der Kritik - und hat nun eine Meisterschaft in der Tasche. Im Rahmen der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele richtete der Celtics-Star ein paar Worte an die Leute, die in in Frage gestellt hatten.

Hat endlich einen NBA-Titel in der Tasche: Jayson Tatum. Getty Images