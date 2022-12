Tatum dominiert: Lakers verlieren intensives Spiel gegen Boston - Warriors-Auswärtsmisere hält an

Die L.A. Lakers verlieren nach einem wilden Spiel in der Verlängerung gegen die Boston Celtics. Die Golden State Warriors tun sich auswärts weiter schwer. Und: Die Suns verlieren schon wieder. die Die NBA am Mittwochmorgen.

Der NBA-Klassiker zwischen Boston und den Lakers erfüllte alle Erwartungen - und hatte das bessere Ende für die Celtics. Die Gäste hatten nach der Halbzeit zunächst einen 20-Punkte-Vorsprung verspielt und mussten zusehen, dass ihnen das Spiel im Schlussviertel nicht völlig entglitt. Denn L.A. hatte sich plötzlich ein Polster von 13 Zählern erarbeitet, doch Jayson Tatum brachte Boston - nachdem der erneut starke Anthon Davis (37 Punkte) zwei Freiwürfe 28 Sekunden vor dem Ende verworfen hatte - mit einem anspruchsvollen Jumpshot gegen LeBron James zum 110:110 in die Overtime, die schließlich mit 12:8 an sein Team ging.

Unglücklich dabei die Rolle von Russell Westbrook, der zwar sechs Punkte markierte, aber auch drei offene Würfe verlegte. Allerdings war die Hilfe seiner Teamkollegen auch nicht besonders groß, lediglich James (22 von 33 Punkten nach der Pause) steuerte in der Verlängerung noch einen Korbleger bei. Dennis Schröder blieb unter seinen Möglichkeiten (zwei Punkte, ein Rebound, ein Assist) und kam in der Overtime gar nicht zum Einsatz.

Tatum, der seine Qualität und starke Form mit 44 Punkten, neun Rebounds und sechs Vorlagen einmal mehr unter Beweis stellte, weshalb er schon als einer der Kandidaten im MVP-Rennen geführt wird, und seine Celtics führen damit die Eastern Conference weiter an.

Golden State hat auswärts wieder Probleme - Suns verlieren erneut

Milwaukee bleibt ihnen allerdings auf den Fersen (zwei Siege weniger). Die Bucks bezwangen die Golden State Warriors 128:111. Dominierend dabei einmal mehr: Giannis Antetokounmpo, der 30 Punkte und zwölf Rebounds verbuchte. Die Bucks führten nach stabilen Beginn phasenweise sogar mit 26 Punkten und fügten Golden State schließlich die dritte Auswärtsniederlage in Serie zu (Gesamtbilanz in der Fremde: 2:12). Bemerkenswert dabei: Der Titelverteidiger hat bislang in jedem Auswärtsspiel mindestens 114 Punkte zugelassen.

Die mittlerweile fünfte Niederlage in Serie kassierten die Phoenix Suns. Bei den Houston Rocktes lagen Chris Paul (16 Punkte) und Co. durchgehend in Rückstand, am Ende hieß es 97:111. Besorgt ist Paul angesichts der schwachen Form seines Teams aber nicht, "solange wir in der Umkleidekabine positiv bleiben und verstehen, dass es eine lange Saison wird".