"Tatort"-Reiniger Monfils entnervt Medvedev - Djokovic wieder Weltranglistenerster

Außenseiter Gael Monfils schlug Daniil Medvedev in Indian Wells - und hievt Novak Djokovic wieder zurück auf den Tennis-Thron.

Besiegte die Nummer eins Daniil Medvedev: Gael Monfils jubelte in Indian Wells. IMAGO/Shutterstock

Mit einer krachenden Rückhand nutzte der 35-jährige Franzose seinen sechsten Matchball zum 4:6, 6:3 und 6:1. Speziell im dritten Satz entnervte Monfils die Nummer eins mit sehr variablem Spiel, immer wieder wechselte er zwischen kurzen Slice-Bällen und weiten Schlägen auf Medvedevs Rückhandseite, so dass der Russe nur schwer seinen Rhythmus fand - oder seine gefürchtete Vorhand gewinnbringend einsetzen konnte.

Medvedev zertrümmert den Schläger

Der mentale Knackpunkt für Medvedev kam möglicherweise zu Beginn des dritten Satzes, als er eine einfache Vorhand ins Aus schoss und damit das erste Break des entscheidenden Durchgangs kassierte. Medvedev blickte kurz zu seiner Box hoch und zertrümmerte dann wutentbrannt seinen Schläger auf dem Hartplatz.

Monfils reinigt den "Tatort"

Gute-Laune-Onkel Monfils ging 1:0 in Führung, wechselte die Seiten und wischte dann demonstrativ den "Tatort" mit seinem Handtuch sauber. Als er fertig war, grinste er kurz und mit einer kleinen Entschuldigungsgeste zu Medvedev rüber, der dieses Lächeln gequält erwiderte. Wenige Minuten später stand es 4:0 für Monfils, Medvedev war völlig von der Rolle. Zwar wehrte er dann noch einmal fünf Matchbälle ab, doch auch weil er sich Doppelfehler leistete, war an ein Comeback des Russen nicht mehr zu denken.

Djokovic sitzt auf der Couch - und ab Montag wieder am Platz an der Sonne

Mit dieser Dreisatzniederlage verliert Medvedev auch wieder den Platz an der Sonne in der Weltrangliste, den ab Montag wieder Novak Djokovic einnehmen wird - und das quasi auf der Couch, weil der Serbe ohne Angabe von Gründen nicht in Indian Wells antrat. Medvedev hatte Platz eins für drei Wochen inne.

Zweiter Sieg gegen eine Nummer 1 - nach 2009

Für Monfils indes geht die Reise in der kalifornischen Wüste weiter - der Franzose trifft im Achtelfinale auf den erst 18-jährigen Spanier Carlos Alcaraz, der seinen besser platzierten Landsmann Roberto Batista-Agut mit 6:2 und 6:0 förmlich demontierte. "Puh, das wird ein hartes Match", sagte Monfils nach dem Sieg gegen Medvedev. Erst zum zweiten Mal in seiner langen, aber auch von vielen Verletzungen gezeichneten Karriere hatte er eine Nummer eins geschlagen. Erstmals gelang ihm das 2009 in Doha - damals gegen Rafael Nadal.