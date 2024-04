Taschner-Nachfolger gefunden: Baumer übernimmt Neudrossenfeld im Sommer

Der TSV Neudrossenfeld hat für die Spielzeit 2024/25 einen neuen Trainer gefunden. Andreas Baumer wird im Sommer die Nachfolge von Markus Taschner antreten.

Trainer Markus Taschner wird den TSV Neudrossenfeld im Sommer nach dann fünf Jahren verlassen. Nun sind die Oberfranken auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Ab Juli wird Andreas Baumer das Zepter am Roten Main übernehmen.

Der 42-jährige A-Lizenz-Besitzer begann seine Trainer-Laufbahn beim FC Altendorf, den er von der A-Klasse in die Kreisliga führte. Anschließend wechselte er in den höherklassigen Jugendbereich, trainierte die U 19 des FC Eintracht Bamberg und wurde anschließend Leiter des Nachwuchsleistungszentrum der DJK Don Bosco Bamberg, ehe er dort zum Cheftrainer aufstieg. Aktuell trainiert er noch den 1. FC Oberhaid in der Landesliga Nordwest.

"Auf dem Bestehenden aufbauen"

Baumer freut sich freilich auf seine neue Aufgabe. "Der Verein hat sich über viele Jahre Stück für Stück weiterentwickelt und ist mittlerweile eine Top-Adresse in Oberfranken. Ich habe richtig Bock auf die anstehenden Projekte und zukünftigen Ziele, und will diese mit vorantreiben", wird der künftige Coach in einer Vereinsmeldung zitiert.

Ab Sommer will Baumer gemeinsam mit seinem neuen Team "auf dem Bestehenden aufbauen, und ein paar neue Elemente, basierend auf meiner Spielidee, einbringen". Am Ende, so Baumer, wolle man mit attraktivem und erfolgreichem Fußball die grün-weißen Zuschauer begeistern.

Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter, ist sich sicher, den richtigen Trainer gefunden zu haben. Baumer sei ein "adäquater und top ausgebildeter Nachfolger" für Taschner. Durch seine Erfahrung im Jugend- und Herrenbereich sei er der richtige Mann für einen erfahrenen Kader, der auch junge Talente habe. "Das war aber nur einer von mehreren Aspekten. Am Ende war es letztendlich das berühmte Bauchgefühl und Gesamtpaket, weshalb wir uns für ihn entschieden haben", so Stöcker.