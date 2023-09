Tarling schnappt Stars EM-Titel im Zeitfahren weg

Der erst dritte Profisieg von Joshua Tarling ist ein ganz besonderer für den 19-Jährigen. Mit diesem holte er sich den EM-Titel im Zeitfahren - vor den Stars der Szene.

Gleich in seiner ersten Profisaison im Radsport hat sich der britische Youngster Joshua Tarling zum Europameister im Einzelzeitfahren gekrönt. Der 19-Jährige, der bereits mit WM-Bronze im August in Glasgow für eine Überraschung gesorgt hatte, düpierte am Mittwoch bei den Titelkämpfen im niederländischen Drenthe die Stars und holte sich nach 29,8 Kilometer mit einer überragenden Vorstellung den Sieg. Für Tarling, der den Schweizer Titelverteidiger Stefan Bissegger um 42,9 Sekunden distanzierte, war es erst der dritte Profisieg seiner Karriere. Platz drei ging an den belgischen Superstar Wout van Aert (0:43).

Für die beiden deutschen Starter Maximilian Walscheid und Miguel Heidemann reichte es indes nur zu den Plätzen 15 und 21.

Küngs schwerer Sturz

Überschattet wurde das Rennen vom schweren Sturz des zweimaligen Europameisters Stefan Küng, der an einem Absperrgitter hängen blieb und blutend mit einem zerbrochenen Helm als Elfter das Ziel erreichte.

Am späten Abend gab es noch ein Update: Der Schweizer zog sich eine Gehirnerschütterung, einen Jochbeinbruch sowie Frakturen an der Hand zu, erklärte sein Verband. "Küngs Allgemeinzustand ist den Umständen entsprechend gut, ein sofortiger operativer Eingriff ist nicht erforderlich", hieß es in der Mitteilung weiter.

Männer, Einzelzeitfahren Emmen/Niederlande - Emmen/Niederlande (29,80 km)

1. Joshua Tarling (Großbritannien) 31:30,01 Min.; 2. Stefan Bissegger (Schweiz) +42,92 Sek.; 3. Wout van Aert (Belgien) +43,14; 4. Mikkel Bjerg (Dänemark) +1:09,64 Min.; 5. Mattia Cattaneo (Italien) +1:13,76; 6. Nelson Filipe Oliveira Santos Simoes (Portugal) +1:15,90; 7. Daan Hoole (Niederlande) +1:22,02; 8. Remi Cavagna (Frankreich) +1:25,18; 9. Yves Lampaert (Belgien) +1:25,21; 10. Sjoerd Bax (Niederlande) +1:28,99; ... 15. Maximilian Walscheid (Heidelberg) +1:44,13; 21. Miguel Heidemann (Trier) +2:21,87