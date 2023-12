Tarjei Bö im Sprint vor Laegreid - Nawrath verliert Gelbes Trikot

Tarjei Bö aus Norwegen hat zum Auftakt in Hochfilzen triumphiert. Wieder sind zwei Deutsche in die Top 10 gelaufen, der zuvor im Weltcup Führende Philipp Nawrath zählte wie Roman Rees nicht dazu.

Nicht zu stoppen: Tarjei Bö beim Sprint in Hochfilzen. AFP via Getty Images

Philipp Nawrath hat beim Auftaktrennen in Hochfilzen sein Gelbes Trikot verloren. Der 30-Jährige belegte im Sprint über 10 Kilometer nach drei Schießfehlern nur den 34. Platz und musste Rang eins im Gesamtweltcup an den Schweden Sebastian Samuelsson (1 Fehler/+10,0 Sekunden) abgeben, der Dritter wurde.

"Viel zu viel Rückstand im Laufen. Ich kann es mir nicht genau erklären", haderte Nawrath am ZDF-Mikrofon, der aber dennoch optimistisch blieb: "Es bleibt weiter die Attacke nach vorne. Mund abputzen, weiter geht's."

Norwegischer Doppelerfolg

An der Spitze feierten die Norweger eine Rückkehr zu ihrer Dominanz aus der Vorsaison. Tarjei Bö (0) setzte sich vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid (0/+4,9) durch. Bester Deutscher wurde Ex-Weltmeister Benedikt Doll als Siebter (1/+31,1), Johannes Kühn auf Platz neun (1/+40,1) und Justus Strelow auf Rang 15 (0/+1:09,0 Minuten) rundeten das erneut gute deutsche Mannschaftsergebnis ab.

Für die Biathleten geht es am Samstag in Österreich mit der Verfolgung weiter (12.15 Uhr). Zum Abschluss der zweiten Weltcup-Station des Winters wartet dann am Sonntag der Staffel-Wettbewerb (11.30 Uhr/alles ARD und Eurosport).

