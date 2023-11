Tapsoba fällt aus - die Chance für Hincapie

Er ist ein Leistungsträger und eine absolute Stammkraft: Doch jetzt muss Leverkusens Trainer Xabi Alonso auf den Innenverteidiger wegen einer Handoperation verzichten. Die Chance für Piero Hincapie, wieder in den Spielrhythmus zu kommen.

Eigentlich war das Thema schon abgehakt. Nachdem sich Edmond Tapsoba im Pokalspiel beim SV Sandhausen an der linken Hand verletzt hatte und zur Pause ausgewechselt werden musste, hatte der Nationalspieler aus Burkina Faso am Samstag in der nächsten Partie bei 1899 Hoffenheim mit einer speziell angefertigten Schiene gespielt. Alles halb so schlimm, so schien es.

Doch jetzt muss sich der spielstarke Innenverteidiger doch einer Operation an der lädierten Hand unterziehen und fällt in den Partien vor der Länderspielperiode aus. "Es war keine einfache Entscheidung, aber er brauchte diese Operation. Wenn nicht jetzt, dann im Dezember. Wir haben entschieden, dass es jetzt besser ist", erklärte Xabi Alonso einen Tag vor dem Europa-League-Spiel bei Qarabag Agdam.

"Nach der internationalen Pause wird er fit sein"

Damit wird der 24-Jährige dem Werksklub in den nächsten beiden Partien nicht zur Verfügung stehen. "Er ist morgen nicht dabei und sicher auch nicht am Sonntag", sagte der Trainer mit Blick auf das Bundesligaspiel gegen Union Berlin, "aber nach der internationalen Pause wird er fit sein."

Tapsobas Ausfall dürfte die Chance für Piero Hincapie darstellen, der nach seinem Mittelfußbruch Mitte Juni sich bislang in der Liga mit der Rolle des Reservisten zufriedengeben musste. Bislang durfte der ecuadorianische WM-Teilnehmer nur in den Pokalwettbewerben von Beginn an ran - und das oft auch nur als Außenverteidiger.

Für den 21-Jährigen stellt dies die Chance dar, wieder etwas in einen Spielrhythmus zu kommen, nachdem er zuletzt bei seinen Auftritten nicht wirklich zu überzeugen wusste. Besonders, wenn er nicht auf seiner Idealposition links im Abwehrzentrum, die bislang Tapsoba einnahm, eingesetzt wurde. Jetzt bietet sich durch Tapsobas Ausfall zumindest zweimal die Gelegenheit dazu.