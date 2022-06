"Tapetenwechsel": Neudecker wechselt überraschend nach Saarbrücken

Richard Neudecker verlässt den TSV 1860 München - bleibt der 3. Liga aber erhalten. Der Mittelfeldmann wechselt überraschend nach Saarbrücken.

Über Neudeckers Zukunft war schon seit längerer Zeit spekuliert worden, doch nun steht fest: Der 25-Jährige verlässt die Löwen. Überraschend ist aber, wohin es den gebürtigen Altöttinger zieht: Er spielt künftig für Ligakonkurrent Saarbrücken, der den Neuzugang in einer Vereinsmitteilung als "unerwarteten Transfer-Coup" bezeichnet. "Wir sind bei der Suche nach einer weiteren Verstärkung fündig geworden. Richard ist ein sehr dynamischer und torgefährlicher Mittelfeldspieler, der sich immer voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt", beschreibt Sportdirektor Jürgen Luginger den künftigen FCS-Profi.

Ich war gern ein Löwe, aber es war jetzt Zeit für einen Tapetenwechsel. Richard Neudecker

Neudecker wurde bei 1860 München ausgebildet. 2016 wechselt er zum FC St. Pauli und drei Jahre später in die niederländische Eredivisie. 2020 kehrte er nach Giesing zurück und war in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler und Leistungsträger. In der abgelaufenen Saison lief er in 30 Partien auf, erzielte sechs Tore und gab sieben Vorlagen. Nach kicker-Noten war er der zweitbeste Feldspieler der Löwen (3,09).

Mit dem FCS hat der ehemalige Nachwuchsnationalspieler Großes vor. "Ich war gern ein Löwe, aber es war jetzt Zeit für einen Tapetenwechsel und den nächsten Schritt in meiner Karriere. Der FCS ist ein sehr ambitionierter Verein mit klarer Zielsetzung und großem Fanpotenzial", sagt Neudecker. "Die Gespräche mit Trainer Uwe Koschinat sowie Jürgen Luginger waren konzeptionell überzeugend und sehr harmonisch."