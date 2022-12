Tanzen, was sonst? Wie "Opa" Tite mit Neymar & Co. in Kontakt tritt

"Das ist unsere Identität" - Brasiliens Nationaltrainer Tite hat vor dem Viertelfinale gegen Kroatien erneut Kritik zurückgewiesen, Tore mit Tanzeinlagen zu feiern.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Tanzen, immer wieder geht es um das Tanzen bei der Selecao. Natürlich, nach diesem "Baile de Pombo", diesem Tanz der Taube, im Achtelfinale beim 4:1 über Südkorea. Ist ja noch immer nicht so ganz klar, was nun eigentlich sensationeller war: das Spiel an sich, die Tore von Vinicius Junior, Neymar, Richarlison und Lucas Paqueta oder eben der Taubentanz nach dem Highlight-Treffer von Richarlison nach einer halben Stunde.

Richarlison brachte Tite den Taubentanz bei

Aber weil die Welt so ist, wie sie ist, ist dieser Tanz natürlich kritisiert worden. Umgehend, da war das Spiel noch gar nicht zu Ende, hieß es im Netz, eine solche Feier sei despektierlich dem Gegner gegenüber. Nationaltrainer Tite hatte sofort nach dem Spiel am Montag zwar erklärt, die "Sprache der Spieler ist die des Tanzes". Und er habe mitgemacht, weil der gemeinsame Tanz einerseits sein Verhältnis zu seinen Spielern darstelle, andererseits habe er mit der Tanzeinlage Wort halten wollen, nachdem ihn eben Torschütze Richarlison in den Tagen vor dem Südkorea-Spiel den Taubentanz gelernt hat. Und er, Tite, seinem Spieler versichert habe, mitzumachen, wenn dieser treffen sollte. Tat er dann ja, und wie.

Ich bin 61, sie sind teilweise 21 und könnten meine Enkel sein. Brasiliens Nationaltrainer Tite über seine Spieler

Doch das Thema hielt sich, auch einen Tag vor dem Viertelfinale gegen Kroatien an diesem Freitag. 24 Stunden vor dem Duell mit dem Vize-Weltmeister, erklärte Tite daher erneut: "Ich bin der Trainer dieser Selecao. Dass ich mit den Spielern tanze, ist Ausdruck meiner Beziehung zu ihnen. Ich bin 61, sie sind teilweise 21 und könnten meine Enkel sein. Wenn ich mit ihnen tanze, ist das auch, um mit ihnen in Kontakt zu treten."

Tite erklärt Tanz "als Teil unserer Identität"

Und sollten dies Außenstehende immer noch nicht verstehen (wollen): Er spreche "nicht für die, die die brasilianische Kultur des Tanzens nicht verstehen. Wir machen das für uns, unsere Fans, und wir tun dies aus ganzem Herzen, und es geht um unser Inneres." Zudem sei es doch so, da möge man bitte einfach nur mal genau hinschauen: "In Brasilien wird immer getanzt, wenn Tore fallen." Ob alt oder jung, "das ist Teil unserer Identität, Teil des Fußball, an den wir glauben, das sind wir. Und wir werden es weiter so machen".

Brasilien hat eine andere Kultur, sie lieben es, zu tanzen. Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic

Zum Abschluss hatte der Coach noch eine Metapher parat, ein Bild, er wählte selbst das Wort "Bild": "Wenn wir ein Bild dieser Selecao malen würden, dann würden darauf die Spieler portraitiert." Der Trainerstab liefere nur die Utensilien. Tanzen als Utensil, als Teil und Baustein des Ganzen. Geht alles gut für den fünfmaligen Weltmeister, wird Tanzen ein Baustein zum sechsten Titelgewinn.

Kurz nach Tite und seiner Metapher wurde übrigens Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic zum Taubentanz gefragt. Vor allem ging es darum, ob dieser nicht despektierlich sei. "Nein", betonte der Coach des Gegners so ruhig wie überrascht, tanzen entspreche "ihrem Charakter, ihrer Tradition, das ist ihre Kultur. Brasilien hat eine andere Kultur, sie lieben es, zu tanzen".

Noch Fragen? Für alle Fälle, so Dalic: "Ich würde aber nicht wollen, dass meine Spieler so feiern. Denn das wäre gegen unsere Kultur. Aber wenn Brasilien es tut, habe ich nichts dagegen." Allerdings wünsche er sich, natürlich, dass es nichts zu feiern und zu tanzen gibt aus Sicht der Selecao.