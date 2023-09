"Tante Käthe" hilft als Bundestrainer aus

Am heutigen Dienstagabend spielt die deutsche Nationalmannschaft mit einem neuen Trainer gegen Frankreich: Rudi Völler. Er wird allerdings nur ein einziges Mal auf der Bank sitzen.

Wenn es in Deutschland um Fußball geht, taucht dieser Mann immer wieder auf. Er heißt Rudi Völler und hat schon viele verschiedene Aufgaben übernommen. Deine Eltern haben ihm vielleicht noch als Fußball-Profi zugejubelt. Vor mehr als 30 Jahren wurde der Stürmer Rudi Völler mit Deutschland Weltmeister, sein Spitzname lautet "Tante Käthe".

Später übernahm Völler die deutsche Mannschaft als Teamchef. Und schon wieder ging es bei der WM 2002 bis ins Finale der Weltmeisterschaft. Zwischendurch arbeitete Rudi Völler lange Jahre für den Verein Bayer 04 Leverkusen.

Als Deutschland bei der letzten WM in Katar so früh ausschied, war er wieder zur Stelle. Erst als eine Art Chef im Hintergrund, und jetzt wieder als Trainer. Nach der Niederlage gegen Japan musste Hansi Flick als Trainer gehen. An diesem Dienstag wird Rudi Völler wieder auf der Trainerbank der deutschen Mannschaft Platz nehmen, aber nur für das Spiel gegen Frankreich. Das hat er am Montag selbst gesagt. Dann muss sich das DFB-Team wieder einen neuen Trainer suchen.