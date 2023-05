Tankulic verlässt den SV Meppen

Luka Tankulic hat seinen Abschied vom SV Meppen mitgeteilt. Nach fünfeinhalb Jahren verlässt der Mittelfeldspieler die Emsländer.

Mit dem Abstieg aus der 3. Liga endet für Tankulic das Kapitel SV Meppen. Der 31-jährige Mittelfeldspieler teilte am Pfingstmontag seinen Abschied aus dem Emsland in einem Instagram-Beitrag mit. "Nach fünfeinhalb Jahren ist es Zeit, Lebewohl zu sagen", schreibt der Deutsch-Kroate und bedankt sich bei Klub, Mitspielern und Fans "für diese wundervolle Zeit".

Der zu Jahresbeginn 2018 von den Sportfreunden Lotte gekommene Tankulic stand für den SVM in 136 Drittliga-Spielen auf dem Rasen und erzielte 31 Tore. In der am Samstag mit einem 0:2 in Freiburg und dem Abstieg in die Regionalliga Nord zu Ende gegangenen Saison kam der Meppener Kapitän nach einer Meniskus-Operation und Rückschlägen in der Reha nur auf zwei Einsätze in der Endphase der Spielzeit gegen Osnabrück und Dresden.

Leistungsträger und Top-Torschütze

Zuvor war Tankulic lange Zeit Leistungsträger des SVM und in der Saison 2021/22 mit 14 Toren auch bester Schütze. Wohin es den 31-Jährigen nun zieht, geht aus seinem Social-Media-Beitrag nicht hervor.

Der SV Meppen startet kommende Saison in der Regionalliga Nord, nachdem der starke Schlussspurt in diesem Frühling unter Trainer Ernst Middendorp letztlich zu spät kam. Middendorp bleibt den Norddeutschen als Coach und Sportdirektor erhalten.