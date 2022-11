Tankulic peilt Comeback gegen Dresden an

In der laufenden Saison kam Luka Tankulic bislang noch nicht zum Einsatz. Doch der Kapitän des SV Meppen arbeitet am Comeback - und hat einen Zeitplan.

Beim SVM wird Luka Tankulic derzeit schmerzlich vermisst. Der 31-Jährige, der in der vergangenen Saison an 20 Toren in 34 Spielen beteiligt war, fiel bislang aufgrund einer Meniskusverletzung aus. Ohne den gebürtigen Ahlener stecken die Emsländer im Abstiegskampf fest, vor dem Gastspiel in Essen am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker), steht der ehemalige Zweitligist auf Rang 19, drei Punkte hinter dem rettenden Ufer. "Wir gehören zu den Mannschaften in der Liga, die sich die meisten Tormöglichkeiten erarbeiten. Doch wir nutzen unsere Chancen nicht effektiv genug", sagt der zum Zuschauen verdammte Tankulic in einem Interview auf dfb.de.

Manchmal ist es sogar ganz hilfreich, die Dinge mal von außen zu bewerten. Luka Tankulic

Auch wenn er nicht auf dem Rasen stehen kann, will er der Mannschaft trotzdem helfen. Mit seinem Stellvertreter David Blacha tauscht er sich regelmäßig aus. "Manchmal ist es sogar ganz hilfreich, die Dinge mal von außen zu bewerten. Auf jeden Fall versuchen wir auch innerhalb des Teams alles, um an den notwendigen Stellschrauben zu drehen", sagt Tankulic.

Der 31-Jährige hat derweil die Hoffnung, bald schon wieder selbst auf dem Platz stehen zu können. "Mein Ziel ist es, im ersten Spiel nach der WM-Pause am 15. Januar bei Dynamo Dresden mein Comeback zu geben", sagt er. "Aktuell befinde ich mich noch in der Reha, möchte aber während der Vorbereitung im Dezember wieder in das Training einsteigen."

Bis es soweit ist, hofft Tankulic noch auf gute Ergebnisse seiner Mannschaft - schließlich ist die Winterpause, die nach dem Heimspiel gegen Osnabrück am Samstag beginnt, lange, der Blick auf die Tabelle womöglich schmerzhaft. "Auf der anderen Seite ist es in einer solchen Situation auch schwierig, zwei Monate nichts ändern zu können. Gerade deshalb wäre es sehr wichtig, vor der Pause noch das eine oder andere Erfolgserlebnis zu haben." Am besten schon am Mittwochabend in Essen.