Tankrabatt: Nichts überstürzen

Am 1. Juni kommt der Tankrabatt: Die Bundesregierung senkt vorübergehend die Energiesteuer auf Benzin und Diesel und sorgt so dafür, dass der Stopp an der Tankstelle wieder billiger wird. Autofahrer und Autofahrerinnen sollten aber Ruhe bewahren.

Spritpreise: Inzwischen sind sie wieder gesunken. Laut ADAC kostet der Liter Super im Mittel 2,10 Euro und damit wieder mehr als Diesel (2,02 Euro). ule