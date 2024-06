Tanaka soll mindestens drei Millionen Euro bringen

Weiterhin hofft Fortuna Düsseldorf, bei einen Wechsel von Ao Tanaka eine Einnahme in einer Größenordnung von mindestens drei Millionen Euro zu generieren. Das gilt im Übrigen auch für Christos Tzolis, dessen Ausstiegsklausel über sechs Millionen Euro noch bis zum 15. Juli gelten soll. Mit dem dann zur Verfügung stehenden Kapital kann die Fortuna versuchen, den zum größten Teil zusammengebliebenen Kader an mehreren Stellen zu verstärken, ohne die Einnahmen in kompletter Form dafür verwenden zu können. Investiert wird wohl in eine Qualitätssteigerung im Sturmzentrum - trotz der bisherigen Verpflichtungen von zwei Nachwuchskräften in Person von Tim Rossmann (KSC) und Danny Schmidt (Mainz II).