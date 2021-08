Tanaka-Debüt gegen Kiel? Preußer macht Hoffnung

Seit vergangener Woche ist Neuzugang Ao Tanaka im Mannschaftstraining von Fortuna Düsseldorf. Am Freitag könnte er sein Debüt feiern.

"Wir sind froh, dass er jetzt da ist und seine erste richtige Trainingswoche absolviert", sagte Fortuna-Coach Christian Preußer auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der Mittelfeldspieler, mit Kaufoption für ein Jahr von Kawasaki Frontale ausgeliehen, war erst Ende letzter Woche in Düsseldorf angekommen, nachdem er noch bis Anfang August mit der japanischen Auswahl beim Olympia-Turnier mitgemischt hatte.

Für einen Kaderplatz beim 0:2 in Nürnberg hatte es noch nicht gereicht, am Freitag wird sich das wohl ändern. "Ao wird im Kader sein", kündigte Preußer an. Ob auch in der Startelf, verriet der Chefcoach naturgemäß nicht, aber: "Er ist eine Option."

Bei Sobottka "wird es sehr eng"

Ob das auch für Marcel Sobottka gilt, ist hingegen fraglich. Der Mittelfeldspieler, der Düsseldorf beim Auftakt in Sandhausen noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte, ist wegen Adduktorenproblemen noch immer nicht zurück im Mannschaftstraining. "Er trainiert individuell und steigert dort auch die Belastung", erklärte Preußer, "aber es wird schon sehr eng für Freitag."