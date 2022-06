"Der beste Torhüter der Welt": Vasilevskiy bringt Tampa endgültig zurück in die Spur

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning hat in den Eastern Conference Finals der NHL gegen die New York Rangers zum 2:2 in der Serie ausgeglichen. Garant für den Erfolg war Goalie Andrei Vasilevskiy.

Der Lightning darf damit weiter vom dritten Stanley-Cup-Gewinn in Folge träumen. Im vierten Spiel der Best-of-seven-Serie bezwang Tampa Bay die New York Rangers mit 4:1 und glich auf 2:2 aus. Bereits am Sonntag (Ortszeit) hatte das Team aus Florida sein erstes Heimspiel der Serie gewonnen. Das Momentum liegt klar auf Seiten des amtierenden Champions.

Pat Maroon (3.) brachte Tampa Bay in Führung. Nikita Kucherov (34.), Steven Stamkos (45.) und Ondrej Palat (60./Empty Net) erzielten die weiteren Treffer. Artemi Panarin (57.) hatte kurz zuvor den Anschlusstreffer für die Rangers erzielt. Spiel fünf findet in der Nacht zu Freitag (2 Uhr, MESZ) im Madison Square Garden in New York statt. Danach geht es für Spiel sechs am Samstagabend (Ortszeit) wieder nach Tampa.

Der Lightning sieht sich auf dem richtigen Weg, wie Zach Bogosian aufzeigte: "Spiel eins und zwei waren sicher nicht unsere besten Auftritte, aber zum Ende von Spiel zwei wurde es immer besser und wir haben zu unserer Identität zurückgefunden. In den beiden Spielen zu Hause haben wir das gezeigt."

Großer Rückhalt der Hausherren war über die gesamte Partie Goalie Andrei Vasilevskiy. Insgesamt parierte dieser 34 Schüsse auf sein Tor und musste sich erst Panarin kurz vor Schluss geschlagen geben. "Er ist aus guten Gründen der beste Torhüter der Welt, das hat er Jahr für Jahr bewiesen", so Bogosian: "Jeder hat Hochs und Tiefs in den Play-offs, aber wir haben ihm auch nicht geholfen. Wir wussten, dass er stark zurückkommen würde."

Beide Mannschaften haben damit ihre beiden bisherigen Heimspiele gewonnen. Zum Einzug in die Stanley-Cup-Finals braucht eine Mannschaft vier Siege.

Die Rangers spielten zuletzt 2014 um den Stanley Cup. 20 Jahre zuvor, also 1994, holten sie den Titel zum bislang letzten Mal. In der Final-Serie geht es für den Sieger der Eastern Conference gegen die Colorado Avalanche um den Augsburger Nico Sturm, die sich im Finale der Western Conference mit vier Siegen in vier Spielen gegen die Edmonton Oilers um Leon Draisaitl durchgesetzt hatten.