Sekunden vor Schluss: Tampa dreht das Spiel und meldet sich zurück

Tampa Bay Lightning hat sich in der Halbfinalserie gegen die New York Rangers Sekunden vor Spielende von Spiel 3 durch Ondrej Palat zurückgemeldet. Der Titelverteidiger darf weiter vom Hattrick träumen.

Doch zunächst sah es nicht danach aus, als sollte Tampa im sechsten Anlauf in dieser Spielzeit erstmals gegen die Rangers gewinnen. Nach drei Niederlagen in der regulären Saison konnte New York seine beiden Heimspiele im Endspiel der Eastern Conference für sich entscheiden und lag zudem in Tampa nach einer halben Stunde mit 2:0 in Führung.

Zweimal agierten die Gäste in Überzahl, zweimal lag der Puck im Tor. Erst traf Mika Zibanejad im zweiten Versuch im Powerplay mit einem satten Schuss ins rechte Toreck (28.), dann staubte Chris Kreider aus kurzer Distanz ab (30.). Doch dem Lightning gelang die schnelle Antwort durch Nikita Kucherov (31.).

Im Schlussdrittel war es dann Steven Stamkos, der in der 42. Minute zum 2:2 traf und so das Momentum auf die Seite des Titelverteidigers zog. Die Partie war umkämpft, die Verlängerung in Sichtweite, ehe eine starke Kombination für die Entscheidung sorgte. Ein Hedman-Pass erreichte Kucherov, der den Puck dann geschickt stoppte und weiterleitete auf Ondrej Palat. Und der traf 42 Sekunden vor der Schlusssirene rechts ins kurze Eck.

Tampa verkürzt in der Serie auf 1:2 und darf weiter vom Titel-Hattrick träumen. Die New York Rangers haben trotz der Niederlage aber auch noch den ersten Stanley-Cup-Triumph seit 1994 im Blick.