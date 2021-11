In der Luft überlegen: Brady und Bucs beenden Mini-Krise

Die Tampa Bay Buccaneers haben das Monday-Night-Game gegen die New York Giants souverän für sich entschieden.

Nach zwei Niederlagen in Serie haben sich die Tampa Bay Buccaneers am Montagabend (Ortszeit) zurückgemeldet und das Heimspiel gegen die New York Giants souverän mit 30:10 gewonnen.

Tom Brady überzeugte mit 307 Yards, zwei Touchdown-Pässen und einem Zehn-Yard-Run, leistete sich aber auch eine unglückliche Interception - seine achte in dieser Saison. Auf der Gegenseite warf Giants-Quarterback Daniel Jones gleich zweimal zum gegnerischen Verteidiger.

Vor allem im Passspiel hatte New York dem Super-Bowl-Sieger fast nichts entgegenzusetzen, sowohl Comebacker Rob Gronkowski als auch die Receiver Mike Evans und Chris Godwin sammelten jeweils über 60 Receiving Yards. Evans und Godwin fingen zudem Bradys Touchdown-Pässe.

Tampa behauptete damit den ersten Platz in der NFC South und steht nun bei einer 7:3-Bilanz. Die Giants (3:7) stehen in der NFC East an letzter Stelle.