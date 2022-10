Krise vor München: Brady verliert erstmals seit 20 Jahren dreimal in Folge

Gut zwei Wochen vor dem Gastspiel in München stecken Tom Brady und die Tampa Bay Buccaneers tief in der Krise. Das 22:27 gegen die Baltimore Ravens bedeutete die dritte Niederlage in Folge.

Drei Niederlagen in Folge: Ein Gefühl, das Tom Brady eigentlich gar nicht mehr kannte. Icon Sportswire via Getty Images

Erstmals seit 20 Jahren hat Brady in der NFL drei Spiele in Folge verloren. Nach der Niederlage saß der 45-Jährige noch gut 15 Minuten nachdenklich vor seinem Spind in der längst leeren Bucs-Kabine. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand ein gutes Gefühl hat. Wir sind nicht da, wo wir sein wollen, aber wir haben es uns nicht verdient“, konstatierte der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner, der mit den Buccaneers nach acht Spielen trotz 2:0-Start nun bei 3:5 steht. "Du musst es dir verdienen. Man muss hart kämpfen und herausfinden, wie man Spiele gewinnen kann."

#28: NFL Preview - Halloween! Der Spieltag der Revenge Games Die Kürbisse sind gezückt, die Aufregung steigt. It’s Halloween! Pünktlich zum 8. Spieltag der NFL nehmen sich Kucze, Shuan, Detti und Grille die Top-Partien des Wochenendes vor und sagen euch, in welchen Duellen Rachegelüste aufkommen werden. Geno Smith mit den Seahawks gegen sein ehemaliges Team, die New York Giants. Sammy Watkins mit den Packers gegen die alten Kollegen aus Buffalo. Der „Battle Of Ohio“ zwischen den Browns und Bengals. Und ein möglicher Upset im Aufeinandertreffen der Städtenachbarn Pittsburgh und Philadelphia? Wir gehen rein. „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich. Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #27: NFL Preview – Verschärfen die Jets die Krise von Russell Wilson? 20.10.2022 #26: NFL Preview – Showdown Mahomes vs. Allen 13.10.2022 #25: NFL Preview – Packers-Mania in London! Plus: Burrow vs. Lamar 06.10.2022 #24: NFL Preview – Ein kalifornischer Kracher und zahnlose Raiders 29.09.2022 weitere Podcasts

Zu Beginn lief es für die Gastgeber dabei noch ordentlich. Nach einem kurzen Lauf in die Endzone von Leonard Fournette und einem Field Goal von Ryan Succop führten Brady & Co. nach dem ersten Viertel mit 10:3. Danach geriet Bradys Offensive allerdings komplett ins Stocken.

Baltimores Laufspiel kommt in Gang - Likely springt stark ein

Die Ravens kämpften sich zurück ins Spiel, obwohl mit Tight End Mark Andrews (Schulter) eine der wichtigsten Anspielstationen von Quarterback Lamar Jackson ausfiel. Doch Baltimore brachte nun das Laufspiel in Gang, das in der ersten Halbzeit noch nicht wirklich funktioniert hatte. Nach nur 27 Rushing Yards nach zwei Vierteln standen am Ende 231 zu Buche.

Zu einem erlaufenen Touchdown kamen zwei Touchdownpässe von Jackson auf Kenyan Drake und Andrews-Ersatz Isaiah Likely. Der Rookie-Tight-End sprang mit sechs Catches für insgesamt 77 Yards stark in die Bresche und sicherte auch einen späten Onside Kick der Buccaneers, die durch Julio Jones nochmal verkürzt hatten.

Während sich Brady (26/44, 325 Yards, TD) mit Tampa Bay tief in der Krise befindet und so selbst der Divisions-Titel in der NFC South in Gefahr geraten könnte, haben die Ravens erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge gewonnen. Mit einer 5:3-Bilanz stehen sie an der Spitze der NFC North. Jackson (27/38, 238 Yards, 2 TD) brachte in der zweiten Hälfte alle acht seiner Pässe an den Mann.

Bevor sie in München am 13. November auf die Seattle Seahawks treffen, empfangen die Buccaneers in Week 9 noch Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams (derzeit 3:4).