Tampa auf Triple-Jagd - Seider, Stützle & Co. noch in der Außenseiterrolle

Am 12. Oktober (Ortszeit) startet die NHL in die Saison 2021/22. In der Atlantic Division bleibt Tampa Bay nach gelungener Titelverteidigung das Maß aller Dinge, während in Detroit die Ära Seider beginnt. Eine Vorschau ...

Titelverteidiger Tampa jagt das Triple

Als einziges Team im 21. Jahrhundert nach Pittsburgh 2016 und 2017 gelang dem Tampa Bay Lightning zuletzt eine Titelverteidigung. Ist nun sogar ein Triple möglich? Bei den Abgängen verlor man Nachverpflichtung David Savard (Montreal) sowie die komplette dritte Angriffslinie mit Yanni Gourde (Seattle), Blake Coleman (Calgary) und Barclay Goodrow (N.Y. Rangers), die aus finanziellen Gründen unter dem Salary Cap nicht zu halten waren.

Zugleich blieben sämtliche Stars um Keeper und Conn-Smythe-Trophy-Gewinner Andrei Vasilevsky, Verteidiger Victor Hedman oder die Stürmerstars Nikita Kucherov und Brayden Point. Neuzugang Corey Perry bildete mit Kapitän Steven Stamkos und Ross Colton, Schütze des entscheidenden Treffers zum Stanley-Cup-Sieg 2021, in der Vorbereitung bereits ein dritte Formation, die das Zeug dazu haben könnte, die des Vorjahres vergessen zu machen. In der Defensive kehrte mit Zach Bogosian ein Cup-Sieger von 2020 kostengünstig zurück.

kicker-Tipp: Der Lightning ist das dominanteste NHL-Team der letzten drei, vier Jahre und besitzt alle Bausteine, um auch 2022 zum engsten Kreis der Titelkandidaten zu zählen.

Panthers auf dem Sprung nach oben

Die womöglich ärgste Konkurrenz für Tampa - zumindest in der Atlantic Division - kommt womöglich aus dem eigenen US-Bundesstaat. Schon in der ersten Play-off-Runde im Frühjahr hatten Aleksander Barkov & Co., der seinen Vertrag kurz vor Saisonbeginn für zehn Millionen Dollar pro Jahr bis 2030, hatten es die Florida Panthers beim 2:4 recht spannend gemacht. Und dies ohne ihren verletzten Top-Verteidiger Aaron Ekbad, der nun wieder zurückkehrt.

Nach der Nachverpflichtung von Sam Bennett in der letzten Saison legte General Manager (GM) Bill Zito im Sommer nun mit der Akquise von Sam Reinhart aus Buffalo im Sturm noch einmal beträchtlich nach. Die im Kader noch ein wenig fehlende Erfahrung soll NHL-Legende Joe Thornton (42), wenngleich in reduzierter Rolle auf dem Eis, einbringen. Im Tor schwächelte Superstar Sergei Bobrovsky im vergangenen Jahr zwar über längere Phasen, mit Spencer Knight sitzt indes ein Toptalent in den Startlöchern, um im Fall der Fälle einzuspringen.

kicker-Tipp: Den Panthers gehört die Zukunft - und diese könnte in Sachen Titelhoffnungen bereits 2021/22 beginnen. Kaum ein NHL-Team ist gerade offensiv so gut besetzt wie die Panthers.

Boston: Bergeron und der Zahn der Zeit

Wie lange sind die Bruins noch ein Spitzenteam mit Titelambitionen - gerade angesichts des fortschreitenden Alters der Stars Brad Marchand (33) und insbesondere Patrice Bergeron (34), dessen Vertrag im Sommer ausläuft und von ihm bislang nicht verlängert werden wollte. Mit David Krejci, der zumindest vorerst in seine Heimat Tschechien wechselte, und dem verletzten und vertragslosen Keeper Tuukka Rask, fehlen Coach Bruce Cassidy ohnehin zwei langjährige Säulen im Team - auch wenn nicht ausgeschlossen scheint, dass Rask, der in Boston in Reha ist und selbst Krejci (nach Saisonende in Tschechien) spätestens in den Play-offs doch wieder für Boston spielen werden.

Umso wichtiger war es für GM Mike Sullivan, nach Krejcis Abgang im Sturm, mit Nick Foligno, Erik Haula und Tomas Nosek erfahrene Akteure mit Erfahrung auch auf der Center-Position zu verpflichten. Gleiches gilt mit Derek Forbort in der gerade auf der linken Seite zuvor dünn besetzten Abwehr. Im Tor soll Linus Ullmark vorerst den Job als Nummer eins übernehmen, wobei mit Jeremy Swayman als Backup eines der besseren NHL-Torhütertalente dahinter bereitsteht.

kicker-Tipp: Ob die Generation Bergeron noch einmal einen Titelanlauf nehmen kann, liegt nicht zuletzt daran, ob die Abgänge von Rask und Krejci in der Breite gut kompensiert werden. In Sachen Struktur und Tiefe gehört Boston so oder so sicher weiter zu den Topteams der Liga.

Toronto: Matthews, Marner und die Ansprüche

Die Maple Leafs und der Fluch der ersten Play-off-Runde währt nun bereits seit 2004. Fünfmal in Folge kam Toronto zuletzt nicht über die erste K.-o.-Runde hinaus, obwohl das Team um die Offensivstars Auston Matthews, Mitch Marner, John Tavares und Willie Nylander zuvor in der Hauptrunde zumeist zu den Topteams gehört hatte. Nicht nur die Fans gieren längst nach mehr, auch das Management erhöhte nun den Druck auf den aktuellen Kader - und kündigte Veränderungen für den Sommer 2022 an, falls der Fluch nicht endlich durchbrochen wird.

Große Kaderveränderungen blieb im Sommer weitgehend aus, im Tor ging Frederik Andersen in einem Quasi-Tausch mit Petr Mrazek nach Carolina. Der Tscheche wird sich mit Aufsteiger Jack Campbell um die Eins duellieren - mit Vorteilen für Letzteren. Die Verpflichtung der vier neuen Angreifer Nick Ritchie, David Kämpf, Michael Bunting sowie des oftmals verletzten Ondrej Kase wirken eher kosmetisch - könnten sich aber, so diese gut mit dem Top-Quartett harmonieren, auch als Glücksfälle erweisen, so hofft GM Kyle Dubas.

kicker-Tipp: Die Offensive bleibt eine der besten der Liga, doch in der Defensive fehlt weiter ein echter Topverteidiger. Das Ende des Erstrunden-Fluchs ist daher keineswegs gesichert.

Montreal: Große Fragezeichen beim Vorjahresfinalisten

Durchaus überraschend landeten die Canadiens im vergangenen Frühsommer im Stanley-Cup-Finale, wo gegen Tampa letztlich Endstation war. Die Erwartungshaltung in der Eishockey-Metropole in Quebec ist daher immens. Doch es bestehen Fragezeichen: Kapitän Shea Weber muss seine Karriere aufgrund mehrere chronischer Verletzungen wohl beenden. Und Startorhüter Carey Price meldete sich wenige Tage vor Saisonbeginn auch ab, um auf unbestimmte Zeit in ein NHL-Programm einzutreten, das sich mit mentaler Gesundheit beschäftigt.

Damit nicht genug der personellen Schwächungen: Center Philip Danault wechselte nach Los Angeles, Jesperi Kotkaniemi ließ GM Marc Bergervin nach "Offer Sheet" der Carolina Hurricanes durchaus überraschend ziehen. Prominente Neuzugänge blieben dagegen, mit Ausnahme von Christian Dvorak und Mike Hoffman im Sturm sowie Stanley-Cup-Sieger Savard in der Abwehr, aus.

kicker-Tipp: Das Fehlen gerade der Leader Weber und Price, von dem Bergevin annimmt, dass er noch während der Hauptrunde zurückkehrt, wird schmerzen. Der erneute Play-off-Einzug des Vizemeisters ist daher keineswegs gesichert.

Die Ära Seider bei den Red Wings beginnt

Ist die Talsohle für Detroit bereits durchschritten? Dafür, dass dies so ist, spricht unter anderem Moritz Seider. Ganz bewusst hatte GM Steve Yzerman den Deutschen 2020/21 noch in Europa spielen lassen, um den schwierigen Umbruch mit vielen Niederlagen nicht miterleben zu müssen. Seider sammelte in Schweden und sogar der WM mit Deutschland individuelle Auszeichnungen, und steht nun - auf Anhieb wohl in wichtiger Rolle - vor dem NHL-Debüt.

Aber nicht nur der Beginn der Ära Seider spricht für die Verbesserung von Detroits Situation: Neuverpflichtungen wie Nick Leddy, Pius Suter und nicht zuletzt Keeper Alex Nedeljkovic (nach starker Schlussphase 2020/21 in Carolina) machen Mut. Neben Seider drängen mit Joe Veleno und dem erst im Sommer im Draft ausgewählten Schweden Lucas Raymond, der in der Vorbereitung auftrumpfte, weitere eigene Talente schon jetzt in die NHL.

kicker-Tipp: Vom Kellerkind geht es in der Regel nicht ohne Zwischenschritte in die NHL-Spitze, das erlebte Yzerman zuvor auch in Tampa. Den Red Wings ist aber zuzutrauen, den Punkteabstand auf einen Play-off-Platz zumindest niedriger zu gestalten als noch zuletzt.

Stützles Ottawa: Das Damoklesschwert heißt Tkachuk

Bei Seiders Kumpel Tim Stützle und den Ottawa Senators tat sich im Sommer wenig. Der Neuaufbau soll vor allen Dingen aus der eigenen Mitte, um Spieler wie Stützle eben, kommen. Einzig in der Abwehr wurde mit Michael Del Zotto und Nick Holden sowie im Sturm mit Zach Sanford für ein wenig mehr Kaderbreite gesorgt. Diese allerdings ist zum Start schon wieder dahin, denn Colin White und Austin Watson fallen verletzungsbedingt länger aus.

Und da ist ja auch noch Brady Tkachuk, der Topscorer der vergangenen Saison und trotz junger Jahre eigentlich bereits einer der Leader im Team, der auch Stützle unter seine Fittiche genommen hatte. Doch aktuell ist der 22-Jährige der einzige namhafte Free Agent in der gesamten NHL, der seinen Vertrag bis zuletzt nicht verlängerte. Auch wenn seine Rechte weiter bei den Senators liegen - ohne Kontrakt, kein Einsatz. Tkachuk gilt als unzufrieden mit den Management des Klubs, was viele Fans wohl teilen dürften. Leichter macht dies einen Weg zur Einigung wohl kaum.

kicker-Tipp: Tritt Ottawa auf der Stelle oder erfolgt der nächste Entwicklungsschritt zurück zu einem Play-off-Team? Tkachuks Abwesenheit zumindest zum Start macht letzteres für die kommende Saison zumindest unwahrscheinlicher.

Buffalo: Eichels Abschied naht, der Umbruch bleibt

Geht es nach einem Kandidaten für Platz 32 in der Saison 2021/22, dann fällt bei vielen Experten häufig der Name Buffalo Sabres. Denn wohl keine andere Mannschaft hat kurz vor dem Saisonstart derart viele Baustellen: Im Tor ging Hoffnungsträger Ullmark lieber nach Boston, in der Abwehr war Rasmus Ristolainen über seinen Transfer nach Philadelphia wohl ebenfalls nicht unglücklich, Jake McCabe ging als Free Agent (Chicago) ebenso.

Was Tkachuk für Ottawa, gilt zudem noch vielmehr für Jack Eichel und die Sabres. Weil er als erster NHL-Profi eine künstliche Bandscheibe per OP implantiert bekommen will, der Klub ihm dies jedoch verweigert, kam es zu einem nun wohl nicht mehr zu kittendem Dissens zwischen Starspieler und den Sabres, die Eichel sogar das Kapitänsamt wegnahmen. Verhandlungen über einen Tausch zu anderen Teams, die monatelang stockten, sollen nun aber auf die Zielgeraden gehen, berichten nordamerikanische Medien.

kicker-Tipp: Auch wenn Nationalspieler J.J. Peterka eine starke Vorbereitung spielte und das baldige NHL-Debüt winkt - ohne Eichel und mit einem Kader voller Lücken vom Tor über die Defensive bis in den Angriff wird Buffalo kaum über Platz acht in der Division hinauskommen.

