Tamburello: Eine Art "Tamburin" als Schläger

Von der Spielweise ähnelt Tamburello dem Tennis. Doch die Spieler nutzen einen Schläger, der dem Instrument "Tamburin" sehr ähnelt.

Spiel: Tamburello wird auf einem 80 Meter langen und 20 Meter breiten Sandplatz gespielt. Das Spielfeld ist durch die Mittellinie in die zwei Hälften geteilt. Die Teams bestehen aus fünf Spielern, die als Schläger eine Art "Tamburin" nutzen - Tamburin ist eigentlich eine Trommel. Der Schläger hat durch ein engmaschiges Nylongeflecht einem enormen "Katapult- beziehungsweise Trampolineffekt".

Von der Spielweise ähnelt Tamburello Tennis: Nach dem Aufschlag, der einmal im gegnerischen Feld aufkommen muss, schlägt das gegnerische Team die Kugel auf die andere Spielhälfte. Sollte der Ball im gegnerischen Feld zweimal auftupfen, gibt es einen Punkt. Wird die Kugel aber aus dem Spielfeld geschlagen, bekommt der Gegner einen Zähler.

Auch bei der Zählweise der Punkte gibt es Gemeinsamkeiten mit dem Tennis: 15-30-40-Satzgewinn. Wer als erstes 13 Sätze für sich entscheidet, gewinnt das gesamte Spiel. Der Aufschlag wechselt nach jedem Satz.

Herkunft: Tamburello hat seinen Ursprung in Italien. Allerdings sind sich die Italiener uneinig, in welcher Stadt der Sport erstmals ausgeübt wurde. Während in einigen Dokumenten steht, dass es in Quaderni, einem kleinen Dorf in Verona, erfunden wurde, zeigen andere Dokumente, dass Tamburello in der Toskana und insbesondere in der Gegend von Arezzo entstanden ist.

Jedenfalls ist das Spiel in der Gegenwart in Italien weit verbreitet und soll nach Fußball und Volleyball zu den beliebtesten Mannschaftssportarten an Schulen gehören.

Den Sport gibt es auch noch in weiteren Varianten: So wird Tamburello in der Halle unter anderem im Drei-gegen-drei ausgeübt.