"Talentierter Nachwuchsspieler": Berkay 'BerkayLion' Demirci verstärkt St. Pauli

Berkay 'BerkayLion' Demirci hat einen neuen Verein gefunden. Kommende Spielzeit streift er sich das Trikot des FC St. Pauli über.

Vor wenigen Wochen verkündete Demirci seinen Abschied bei Werder Bremen. Nun ist klar, für wen er kommende Saison auf virtuelle Torejagd geht: Den FC St. Pauli. Der 17-Jährige erzielte in seiner ersten Saison bereits Erfolge: Den letzten FGS-Qualifier gewonnen, kämpfte er bei dem WM-Play-offs um die Teilnahme an der Endrunde - scheiterte dort aber dramatisch und knapp.

"Berkay ist ein Spieler, der sehr ehrgeizig ist und immer erfolgreich sein will. Wir verfolgen seinen Weg schon länger und sind absolut davon überzeugt, dass Berkay bei uns den nächsten Schritt machen wird. Wie jedes Jahr gehen wir ambitioniert in die Saison und wollen bestmöglich abschneiden. Berkay ist ein toller Mensch und wir sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", kommentierte Christian Oberlies, Koordinator Gaming & eSports beim FCSP.

Die Meisterschaft fest im Blick

Dass im kommenden Jahr die Schale nach Hamburg überreicht wird, hat der aus Wedel stammende FIFA-Profi fest im Blick: "In der Virtual Bundesliga (VBL) will ich nach zwei Vizemeisterschaften endlich die Schale nach Hamburg mitbringen. Zudem möchte ich mithelfen, unseren DFB-ePokal-Titel zu verteidigen. In den Einzelwettbewerben möchte ich an meine Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpfen und mich dieses Jahr nach dem bitteren Aus in der letzten Runde für die Weltmeisterschaft qualifizieren. National möchte ich in der Einzel VBL das Grand Final erreichen."

In Sachen Erfahrung soll es im kommenden Jahr ein Geben und Nehmen sein. "Ich bin der Jüngste im Team und werde versuchen, von der Erfahrung meiner älteren Mitspieler etwas mitzunehmen. Zugleich möchte ich meinen Teamkollegen von meiner gesammelten Erfahrung letzte Saison in Stockholm und London etwas mitgeben. Ich denke, dass ich gut in das Team reinpasse und es spielerisch voranbringen kann", erklärte Demirci.