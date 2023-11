Talentförderung inklusive Erfolg: Hoffenheims "junger" Weg

Die TSG Hoffenheim II hat die beste Hinrunde der Regionalliga-Vereinsgeschichte absolviert - und das mit der jüngsten Mannschaft der Liga. Vom Cheftrainer gibt es viel Lob, aber auch mahnende Vorsicht.

Talentförderung steht auf der Prioritätenliste ganz oben bei Vincent Wagner und der TSG Hoffenheim II. "Dazu gehören aber auch Leistung und Ergebnisse", formuliert der Coach die Erwartungen des U-23-Trainerteams an die Mannschaft. Für den 37-Jährigen gibt es angesichts von Rang drei nach 19 Spielen, der besten Hinrunde überhaupt in 14 Jahren Regionalliga und dem jüngsten 2:0-Erfolg im Derby gegen den FC-Astoria Walldorf wenig zu meckern.

Den Sieg am Dienstagabend fuhr, mal wieder, eine extrem junge Mannschaft ein. Neun der zehn jüngsten Startaufstellungen schickte die TSG diese Saison ligaweit gesehen aufs Feld. Die beiden Torschützen, Valentin Lässig und Luka Djuric, sind jeweils 20 Jahre jung.

Junge Achse statt Führungsspieler

Das U-23-Trainerteam macht dies "richtig stolz", betont Wagner. Er erwähnt die bewusste Entscheidung der Sportlichen Leitung, im Sommer im Zentrum auf eine junge Achse anstatt wie üblich auf gestandene Führungsspieler zu setzen. Jungprofis wie Joshua Quarshie (19 Jahre), Umut Tohumcu (19) und Tom Bischof (18) sowie U-23-Akteure wie Tim Drexler (18), Luka Hyryläinen (19), David Mokwa (19) oder Simon Kalambayi (18), um nur einige zu nennen, sind Top-Talente unter 20 Jahren und nehmen auf dem Feld wichtige zentrale Positionen ein.

"Diesen Jungs geben wir in der mit zahlreichen sehr gut organisierten Männermannschaften bestückten Regionalliga Südwest die Möglichkeit, sich zu entwickeln", so Wagner. Ein weiterer Grund für die positive Gesamtentwicklung: Junge Spieler im zweiten oder dritten Jahr in der Regionalliga wie beispielsweise Valentin Lässig oder Frederik Schmahl (20) müssen in eine Führungsrolle hineinwachsen und werden diesem Anspruch mehr und mehr gerecht.

Sollten wir am Ende Erster sein, würden wir uns nicht dagegen wehren" Trainer Vincent Wagner (37) zur Frage nach der 3. Liga

Dass in der Regionalliga Südwest aktuell nur zwei Punkte zum Spitzenreiter Stuttgarter Kickers fehlen würden, "hätten wir zu Saisonbeginn sofort so genommen". Es hätte sogar ein bisschen mehr sein können. Der Coach konstatiert: "Wer jung ist, agiert in der ein oder anderen Situation vielleicht noch ein bisschen naiv, und das kostet dann eben Punkte."

Wenn jemand dann dennoch so nah an einem Aufstiegsplatz dran ist, kommt zwangsläufig die Frage nach der 3. Liga auf. "Sollten wir am Ende Erster sein, würden wir uns nicht dagegen wehren", sagt Wagner, der aber gar nicht so weit vorausschauen möchte. Er betont, "wir sollten erst einmal bei uns bleiben."

Anspruchsvolle Restaufgaben

Damit spannt er geschickt den Bogen zum anstehenden Spitzenspiel. Am Samstag um 14 Uhr gastiert der einen Punkt und einen Platz besser dastehende FC 08 Homburg im Dietmar-Hopp-Stadion. Für den TSG-Trainer ist das "der nächste Gradmesser gegen einen brutal starken Gegner, gegen den wir uns aber eine kleine Außenseiterchance ausrechnen dürfen."

Danach wartet noch das Gastspiel bei den Offenbacher Kickers (9. Dezember), bevor die fast ein Vierteljahr dauernde Winterpause beginnt. Danach könnte man meinen, dass die Hoffenheimer Nachwuchstalente aufgrund ihrer Entwicklung einen weiteren Schritt nach vorne machen und noch stärker sind. Ganz so einfach sei das aber nicht, wie Wagner erläutert: "Das ist keinesfalls gottgegeben, die Jungs müssen weiter fleißig trainieren und Gas geben."