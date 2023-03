Talente zielgerichtet entwickeln: 5 Tipps für wirksameres Training im FM 23 - Teil 1

Eure Spieler verletzen sich ständig oder entwickeln sich nicht wie gewünscht? Eine Ursache kann das Training sein. Fünf Tipps, wie ihr aus dem das Optimum herausholt - Teil eins.

Die Verletztenliste ist lang, die Automatismen auf dem Platz stimmen nicht und die Entwicklung der Spieler gerät ins Stocken. Wenn ihr im Football Manager 2023 aufgrund solcher Fälle verzweifelt, lohnt sich ein Blick ins Training. Wir präsentieren euch fünf Tipps, wie ihr aus den Übungseinheiten das Optimum herausholt.

In Teil eins erklären wir euch, welche Vorzüge individuelles Training bei der Entwicklung der Talente hat und was ihr bei der Auswahl eurer Assistenztrainer beachten sollt.

Tipp 1: Trainiert individuell

Wer gerne junge Spieler wie das Wunderkind Schjelderup entwickelt, findet im individuellen Training alle Möglichkeiten dafür.

Über das Rollentraining legt ihr fest, welches Skillset sich der Spieler aneignet; mit dem zusätzlichen Fokus arbeitet er dazu an speziellen Attributen. Wenn ihr einen eurer Schützlinge auf eine neue Position umschulen wollt, ist das ebenfalls hier möglich.

Über den Autor Tery Whenett ist Gründer von FM.Zweierkette.de . Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette - und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel.

Unser Tipp: Stellt das Rollentraining und den Fokus daher immer selbst ein - je nach Richtung, in die ihr eure Spieler entwickeln wollt.

Ein Beispiel: Während die Rolle "Knipser" nur relativ wenige Attribute beinhaltet, ist beim "Kompletten Stürmer" fast der ganze Katalog abgedeckt. Soll euer Nachwuchsstürmer ein Spezialist vor dem Tor werden, lasst ihn als Knipser trainieren; wollt ihr ein eher rundes Attributsbild erreichen, gebt ihm das Trainingsprogramm "Kompletter Stürmer".

Die Pfeile zeigen es: Der Komplette Stürmer arbeitet an vielen Attributen. kicker eSport

Wichtig: Wenn wenige Attribute trainiert werden, entwickeln sich diese schneller - dafür ist der Fortschritt auf ein kleineres Gebiet beschränkt. Ihr könnt die Methoden auch kombinieren und den Spieler erst für einige Monate die spezialisierte Rolle trainieren lassen, bevor ihr ihm durch die komplettere Variante den Feinschliff gebt.

Zusätzlich könnt ihr die Spieler an Spielereigenschaften arbeiten lassen wie die ikonische "Robben-Bewegung", von außen mit dem Ball nach innen zu ziehen. Nutzt das jedoch erst, wenn ihr genau wisst, was der Spieler langfristig in eurer Taktik leisten soll. Um die Zusatzeinheiten im Rahmen zu halten, pausiert derweil den zusätzlichen Fokus.

Tipp 2: Optimiert das Trainerteam

Im Football Manager könnt ihr von Verhandlungen bis zur Taktik alles selbst machen - spätestens beim Training benötigt ihr jedoch kompetente Mitarbeiter. Besetzt daher alle Stellen, die der Vorstand genehmigt - und bittet ihn anschließend um weitere Assistenztrainer.

Für jede Trainingskategorie benötigt ihr einen Trainer mit den dafür relevanten Attributen. Welche das sind, könnt ihr im Mitarbeiterprofil und der Mitarbeitersuche hervorheben lassen. Im Trainingsmenü unter "Assistenztrainer" weist ihr eure Assistenten den Kategorien wie zum Beispiel "Defensive - Technik" zu.

Jeder Assistenztrainer kann mehrere Trainingskategorien übernehmen. kicker eSport

Achtet hierbei auf zwei Kriterien: die Sterne zeigen die Kompetenz des besten zugewiesenen Trainers an und die Auslastung besagt, wie viel Zeit pro Trainer für jeden Spieler zur Verfügung steht. Je geringer die Auslastung ist, desto besser.

Unser Tipp: Versucht, in jeder Kategorie möglichst viele Sterne zu erzielen. Sind dann noch Trainer frei, können sie die Auslastung verringern.

Auch wenn man per Knopfdruck die Zuweisung der Assistenztrainer dem Co-Trainer überlassen kann: Wer selbst etwas tüftelt, kommt immer zu einem besseren Ergebnis. Eines, mit dem ihr eure Ziele erreichen könnt.

In Teil zwei erklären wir euch, warum Feedback geben aber auch nehmen wichtig ist und welche Vorteile exklusive Trainingseinheiten haben. Außerdem: Warum das Üben der Chancenverwertung ein Irrglaube ist.