Talent von 1. FSV Mainz 05 rückt in Bundesligakader auf

Handball-Zweitligist 1. FSV Mainz 05 bastelt weiter fleißig am Kader für die kommende Spielzeit. Die Dynamites nehmen nun ein Talent aus dem Förderkader fest in den Bundesligakader auf.

Kurz nach ihrem 20. Geburtstag unterzeichnete Claire Ramacher einen Vertrag für die kommende Saison und rückt fest in den Bundesligakader auf. Sie wird bei den Dynamites fest die Lücke schließen, die durch die Abgänge von Hannah Kamp zum Bergischen HC und Saskia Fackel zur SG Schozach-Bottwartal entstehen wird. Schon in der laufenden Spielzeit kam sie in neun Partien zum Einsatz, erzielte acht Tore.

"Sie hat gerade in diesem Jahr einen enormen Schritt nach vorne gemacht. Dabei hat sie auch gezeigt, dass sie auf den drei Positionen Rechtsaußen, Rückraum rechts und Rückraum Mitte flexibel einsetzbar ist", so die Sportliche Leiterin Eva Federhenn.

Auch Trainerin Ilka Fickinger freut sich, dass erneut ein junges Talent aus der 2. Mannschaft den Sprung in den Kader der 2. Bundesliga Mannschaft geschafft hat: "nach dem bekannten Abgang von Saskia Fackel verjüngen wir uns weiter. Claire hat eine starke Saison in der 3. Liga gespielt und da eine Führungsrolle übernommen. Über den Vertrag als Perspektivspielerin hat sie bereits in einigen Spielen in der 2. Bundesliga ebenfalls Ihr Können unter Beweis gestellt."

Für die zwanzigjährige Handballerin, die 2021 von der TSG Oberursel nach Mainz kam, ist nach eigener Aussage mit dem Sprung in den festen Bundesligakader "schon ein Traum in Erfüllung gegangen." Sie betont, dass der Wechsel in den Bundesligakader für sie "in erster Linie eine große Chance bedeutet, für die ich sehr dankbar bin. Vor allem freue ich mich auf die Herausforderung regelmäßig Spiele auf einem noch höheren Niveau bestreiten zu können und mit der Mannschaft viele schöne Erfahrungen zu sammeln."