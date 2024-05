Talent verlässt Füchse Berlin

Linea Höbbel verabschiedet sich zum Ende dieser Saison von den Füchsen Berlin. Die Doppelbelastung mit Studium und Handball zwingt die Jugendspielerin zu dieser Entscheidung.

Linea Höbbel wird ab der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des Hauptstadtclubs tragen. Die gebürtige Berlinerin hat sich dazu entschlossen handballerisch kürzer zu treten. Das gaben die Spreefüxxe heute (21. Mai) in einer offiziellen Meldung bekannt.

Doppelbelastung erzwingt Entscheidung

"Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, dennoch muss ich an diesem Punkt eine treffen, da ich durch die Doppelbelastung weder dem Handball noch meinem Studium zu 100% gerecht werden kann. Obwohl mir Handball über viele Jahre Spaß gemacht hat, muss ich hier die Intensität herunterschrauben, weil mich mein Studium im kommenden Jahr vor eine neue Herausforderung stellt," so die 21-jährige.

"Es ist sehr schade, aber durchaus verständlich, dass Linea sich zu diesem Schritt entschieden hat," so Füxxe-Trainerin Susann Müller über den Abgang. "Ich habe Linea seit ihrem Wechsel ins Frauenteam begleitet. Sie hat eine riesen Entwicklung gemacht und ich finde es schade, dass ich nicht weiterhin mit ihr arbeiten kann. Für uns ist das natürlich sportlich ein Verlust. Aber auch menschlich verlieren wir eine tolle Spielerin."

Füxxe-Managerin übt Kritik

"Es ist eine Katastrophe, dass so ein großes Talent mit 21 Jahren diesen Schritt gehen muss. Da wir ein Berliner Verein sind, will die Brandenburger Polizei Linea nicht in die Fördergruppe aufnehmen," zeigt sich Managerin Britta Lorenz kritisch.

"Linea war schon als Jugendspielerin in unserem Verein. Ich bedauere es sehr, dass sie jetzt zu dieser Entscheidung gezwungen wird. Man kann also sagen, wenn Verein und Arbeitgeber nicht alles dafür tun, damit große Talente ihren Leistungssport trotz Arbeit erfolgreich durchführen könne, dann wundert mich das Abschneiden der deutschen Athletinnen bei nationalen und internationalen Wettbewerben auch nicht. Es ist ein Skandal", so Lorenz weiter.