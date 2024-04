Talent gesichert: Milan bindet Zeroli langfristig

Dem in der Lombardei geborenen und aufgewachsenen Kevin Zeroli wird eine erfolgreiche Zukunft bei Milan zugetraut. Der 19-jährige Mittelfeldmann, bereits seit 2010 bei den Rossoneri ausgebildet, hat an diesem Montag seinen Vertrag bis 30. Juni 2028 verlängert. Der Kapitän des Nachwuchses der ersten Mannschaft (Primavera) hat am 30. Dezember 2023 beim 1:0 über Sassuolo auch schon einen Serie-A-Einsatz vorzuweisen.