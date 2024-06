Talent für die Offensive: Schalke holt Remmert

Aus der U 19 des VfL Osnabrück hat Schalke 04 den 18-jährigen Peter Remmert verpflichtet. Für die Lila-Weißen spielte er zuletzt in der A-Junioren-Bundesliga.

Der FC Schalke 04 treibt seine Personalplanungen für die kommende Zweitligaspielzeit weiter voran und hat dafür einen weiteren jungen Offensivspieler unter Vertrag genommen: Peter Remmert schließt sich den Königsblauen an, zuletzt spielte er für den VfL Osnabrück. Für die Niedersachsen kam er in der vergangenen Saison elfmal in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zum Einsatz. Dabei gelangen dem Angreifer vier Tore und zwei Assists. Mit einem Wechsel ins Ruhrgebiet war Remmert bereits in den vergangenen Wochen in Verbindung gebracht worden.

In Gelsenkirchen unterschrieb der 18-Jährige nun einen Vertrag bis 2028. Sportdirektor Marc Wilmots ist von Remmerts Anlagen überzeugt: "Peter hat ein äußerst interessantes Stürmer-Profil. Er hat eine gute Beschleunigung, Kraft in seinem Spiel und bringt die nötigen technischen Fähigkeiten mit", wird der ehemalige belgische Nationaltrainer auf der Homepage der Knappen zitiert: "Wir sehen in ihm ein großes Entwicklungspotenzial und wollen ihn dabei unterstützen, dass er dieses noch besser abrufen kann."

Remmert ist nicht der erste junge Neuzugang

Der 1,93 Meter große Stürmer freut sich bereits auf seine Zeit auf Schalke, ist sich des Sprungs aber bewusst: "Als ich vom Interesse des Vereins gehört habe, musste ich nicht lange überlegen, ob ich den Wechsel machen möchte. Ich weiß, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe, aber ich bin bereit, alles dafür zu tun, was nötig sein wird, um die nächsten Schritte zu gehen."

Die Verjüngungskur in der ersten Mannschaft geht damit weiter, denn bereits in den vergangenen Tagen hatten die Schalker mehrere Youngster verpflichtet: So gab S04 die Wechsel des belgischen Verteidigers Martin Wasinski und von Leipzigs U-18-Nationalspieler Aris Bayindir bekannt. Zudem unterschrieb Max Grüger aus der eigenen U-19 einen Profivertrag. Mit Ron-Thorben Hoffmann, Amin Younes und Janik Bachmann stehen aber auch einige gestandene Neuzugänge bereits unter Vertrag.