Talent Brand winkt im EM-Halbfinale gegen Frankreich die Startelf

Weil sich Klara Bühl mit dem Coronavirus infiziert hat, muss Martina Voss-Tecklenburg im Halbfinale der Europameisterschaft in England die Offensive umbauen. Jule Brand ist Favoritin auf einen Platz in der Startelf, doch die Bundestrainerin will sich noch nicht festlegen.

Aus England berichtet Gunnar Meggers

Besonders glücklich guckte Martina Voss-Tecklenburg nicht, als sie am Dienstagnachmittag den Pressekonferenz-Raum des Stadions in Milton Keynes betrat. Wenige Stunden zuvor war bekannt geworden, dass die Bundestrainerin am Mittwoch im Halbfinale gegen Frankreich (Anpfiff 21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Klara Bühl verzichten muss. Die 21 Jahre alte Flügelspielerin hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Wir wollen im Turnier bleiben, um ihr eine Freude zu machen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über Klara Bühl

"Klara geht es sehr gut, sie hat keine Symptome. Wir wussten vorher, dass so etwas passieren kann. Für Klara ist es schwieriger als für mich als Trainerin. Wir wollen im Turnier bleiben, um ihr eine Freude zu machen", sagte die Bundestrainerin. Bühl ist im laufenden Turnier nach Stürmerin Lea Schüller die zweite Spielerin des DFB-Kaders, die positiv getestet wurde. "Wir werden gegen Frankreich alles reinhauen und für Klara spielen", bekräftigte Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf. Für die Französinnen ist es der erste Halbfinal-Einzug bei einer Europameisterschaft.

Brand winkt ein Platz in der Startelf

Bis auf Bühl sind alle Spielerinnen des DFB-Kaders fit für das Duell gegen das Nachbarland. Für die erkrankte Münchnerin dürfte am Mittwoch die 19 Jahre alte Jule Brand in die Startelf rücken. Bestätigen mochte Voss-Tecklenburg das am Dienstag noch nicht. "Wir haben genug Flügelspielerinnen, die gefährlich sind", erklärte sie auf Nachfrage. Auf allen anderen Positionen dürfte sich die Startformation gegenüber dem 2:0-Viertelfinal-Sieg am vergangenen Donnerstag gegen Österreich nicht ändern. "Wir werden Spaß haben", kündigte Oberdorf an. "Es ist ein Halbfinale. Das herrscht eine andere Atmosphäre", sagte die 20-Jährige, die gegen Österreich die beste Spielerin auf dem Platz war.