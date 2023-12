Taktiker, Förderer, Romantiker: Fünf spannende Projekte für den FM24

Der Football Manager 2024 hält unzählige Varianten bereit, in denen ihr euch als virtueller Coach beweisen könnt. Wir stellen euch fünf reizvolle Projekte für euren nächsten Spielstand vor.

Den nächsten Pelé oder Neymar fördern, mit Hollywood-Unterstützung in die Premier League aufsteigen oder Schnäppchen auf dem Transfermarkt jagen? Wir haben fünf spannende Vereine für euch herausgesucht, die jeweils ihre ganz eigene Herausforderung im Football Manager darstellen.

Für Langzeit-Trainer: AFC Wrexham

Seitdem die Hollywood-Stars Rob McElhenney und Ryan Reynolds den AFC Wrexham übernommen haben, ist der kleine Verein aus Wales in aller Munde. Mit dem Aufstieg in die viertklassige League Two soll die Reise jedoch erst begonnen haben.

Falls ihr auf der Suche nach einem Langzeitprojekt seid: Hier ist es. Der Weg in die Premier League ist weit. Und bis ihr dort den finanziellen Vorsprung der Manchesters, Liverpools und Chelseas aufgeholt habt, gibt es viele Saisons zu bestreiten, zahllose Wunderkinder zu scouten und etliche Transfers einzutüten.

Hollywood-Star Ryan Reynolds hat in Wales investiert und möchte Wrexham in der Premier League sehen. kicker eSport/Sports Interactive

Für Taktiker: Athletic Bilbao

Sich Spieler für seine Taktik zusammenkaufen? Das kann jeder - zumindest, wenn er aus dem vollen Transfermarkt schöpfen kann. Als Trainer von Bilbao sieht das anders aus: Wie im echten Leben darf der Klub auch im Football Manager ausschließlich Basken verpflichten. Andere Transfers lässt das Spiel nicht zu.

Immerhin wird euch die traditionell starke Jugendarbeit mit geeigneten Spielern für die erste Mannschaft versorgen. Ansonsten gilt wie auf dem überschaubaren Transfermarkt: Ihr müsst aus den Basken, die euch zur Verfügung stehen, taktisch das Beste herausholen. Gibt es keine großen Stürmer, ergibt Flügelspiel wenig Sinn. Und wenn keine guten Sechser zu haben sind, müsst ihr eben Spieler umschulen oder eure Formation anpassen.

Die Belohnung: Eine Mannschaft, die es als eingeschworene Einheit an guten Tagen mit Real und Barcelona aufnehmen kann. Nicht umsonst hat Bilbao den spanischen Pokal sogar häufiger gewonnen als die Königlichen aus Madrid.

Wie im echten Leben dürft ihr auch im Football Manager mit Bilbao nur baskische Spieler verpflichten. kicker eSport/Sports Interactive

Für Jugendförderer: Ajax Amsterdam

Ajax Amsterdam - den Namen assoziiert man direkt mit großartiger Jugendarbeit, vielen Fußballlegenden und einem Abonnement auf den niederländischen Meistertitel. Doch aktuell kämpft sich Ajax aus einer Krise, wie sie zuvor selten in der 123-jährigen Vereinsgeschichte erlebt wurde. So mussten neben Sportdirektor Sven Mislintat zuletzt auch Trainer Maurice Steijn gehen.

Auch wenn ihr euch im Football Manager 2024 nicht aus dem Tabellenkeller empor arbeiten müsst, bietet Ajax Amsterdam alles, was ein Langzeitprojekt benötigt: Eine großartige Jugendarbeit, der Traum von großen Titeln - und zahlungskräftige Konkurrenz aus dem Ausland, die einem die besten Spieler abwerben will.

Schafft ihr es, wieder eine schlagkräftige Truppe aus Eigengewächsen auf die Beine zu stellen, die Vorherrschaft in den Niederlanden zu sichern und sogar einen europäischen Titel zu holen?

Steht für Fußballkultur und Jugendarbeit: das zuletzt kriselnde Ajax Amsterdam. kicker eSport/Sports Interactive

Für Fußballromantiker: FC Santos

Mit Pelé und Neymar hat der FC Santos zwei der größten brasilianischen Fußballer aller Zeiten hervorgebracht. Der Klub eignet sich alleine deshalb schon perfekt, um im Football Manager den Sprung über den Atlantik zu wagen.

Die brasilianische Liga zeichnet sich durch eine große Ausgewogenheit aus, sodass spannende Saison garantiert sind und auch Außenseiter mit einem starken Lauf die großen Ärgern können. Bedingt wird das natürlich durch europäische Vereine, die den Markt mit ihren Scouts auf der Suche nach dem nächsten Ronaldo, Ronaldinho oder Kaka genauestens sondieren - und regelmäßig die besten Akteure abziehen.

Das lässt viel Raum für Jugendförderung - und für Altstars wie Marcelo, Hulk & Co., die ihre Laufbahn gerne in der Heimat ausklingen lassen. Das perfekte Szenario für Fußballromantiker.

Der FC Santos ist der Heimatverein von Neymar und Pelé. kicker eSport/Sports Interactive

Für Transferfüchse: Atalanta Bergamo

Atalanta Bergamo hat in den letzten Jahren für viele sportliche Schlagzeilen gesorgt. Dank der ansehnlichen Spielweise von Trainer Gian Piero Gasperini zog "La Dea" regelmäßig in den Europapokal ein - und überzeugte gleichzeitig mit viel Kreativität auf dem Transfermarkt. Unbekannte Spieler wie Robin Gosens wurden für wenig Geld eingekauft und anschließend groß herausgebracht.

Mit Juventus Turin, der AC Mailand, Inter Mailand, der SSC Neapel, der AS Rom und Lazio Rom sieht sich Bergamo in der Serie A einigen Top-Teams gegenüber. Ihr benötigt also auch im Football Manager gute Lösungen im Scouting und auf der Taktiktafel, um an die vergangenen Erfolge anknüpfen zu können.

Immerhin: Mit Giorgio Scalvini steht eines der größten Verteidigertalente unter Vertrag - und er ist nicht der einzige spannende Jungstar, um den ihr euren Kader herum formen könnt.

Schafft ihr es, ihn zu halten, steht weiteren Europapokalnächten in Bergamo nichts im Wege.

Die Konkurrenz in Italien ist groß: Könnt ihr sie mit Atalanta ärgern? kicker eSport/Sports Interactive

Lasst euch überraschen: Arbeitslos starten

Besondere Geschichten schreibt der FM, wenn man die Vereinswahl ihm selbst überlässt - und arbeitslos startet. Geht für einige Monate in Urlaub und schaut euch anschließend im Arbeitsamt um: Die ersten Teams haben bereits ihre Trainer entlassen oder befinden sich kurz davor, sodass ihr einige reizvolle Projekte zur Auswahl haben dürftet.