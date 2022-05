Taktik-Vorschau: Nicht alles ist eine Frage der Mitte

Im Champions-League-Finale 2021 standen sich Thomas Tuchel und Pep Guardiola wie Schachspieler gegenüber. Und diesmal? Auch in Paris zwischen Jürgen Klopp und Carlo Ancelotti darf man einiges erwarten.

Aus Paris berichtet Thomas Böker

Die Wahrheit, vermuten ja manche, die sich nicht so gerne festlegen wollen, läge in der Mitte. Was immer diese Floskel ausdrücken soll. Im Fußball ist das mit der Mitte eigentlich gar nicht so falsch, wörtlich genommen. Denn Spiele werden in der Regel eher in der Mitte entschieden. Und die Wahrheit liegt ja auch auf dem ... lassen wir das.

Fundierter ist da schon, dass in der Zentrale, vom Torwart über den Abwehrchef über den Sechser, den Zehner bis zum Neuner in der Regel die besten Spieler, die Führungspersönlichkeiten eines Teams in einer Achse formiert werden. Das ist kein Zufall und wird auch diesmal im Finale der Königsklasse zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid nicht anders sein. Und doch, so wichtig die Zentrale auch in diesem Match sein wird - die Flügel könnten ebenso entscheidend sein.

Aber fangen wir tatsächlich in der Mitte an. Zunächst mal ist es das Bestreben der Reds, das Pressing so zu gestalten, dass des Gegners Aufbauspiel - in der Regel - in die Mitte gelenkt wird. Das ist vom Anlaufverhalten schon die höhere Schule, aber es gelingt zuweilen. Und wenn, dann wird dort verdichtet und mit dem ersten Pass schnell die Tiefe gesucht. Um Spieler wie Mo Salah, Sadio Mané oder Luis Diaz zu schicken, ist das schon mal erfolgsversprechend.

Auch gegen Liverpool empfiehlt sich für Real eine Verdichtung des Zentrums

Also gilt für den Gegner, diesmal Real, Zweierlei: Entweder sie befreien sich so aus dem Pressing, finden so gute spielerische Lösungen, dass sie die Kontrolle behalten und damit auch den Ball. Oder, und das ist realistischer über einen längeren Zeitraum, sie wappnen sich für die Ballverluste, indem sie ihr System danach ausrichten. So, wie sie es gegen die Gegenpressing- und Passmaschinen aus Manchester im Halbfinale nach einer Weile taten.

Im Hinspiel wurde der bedauernswerte Toni Kroos in Abwesenheit des verletzten Casemiro als alleiniger Sechser, zudem nicht die Lieblingsposition des Weltmeisters, gnadenlos im Stich gelassen von den Kollegen und so von Kevin De Bruyne und Co. überrannt. Im Rückspiel reagierte Carlo Ancelotti und stellte ihm mit dem etatmäßigen Abräumer Casemiro einen weiteren Sechser zur Seite.

Diese Verdichtung des Zentrums empfiehlt sich auch gegen Liverpool, zumal wenn man Luka Modric als Zehner und Fede Valverde als Partner - asymmetrisch auf halbrechts postiert - so mit einbeziehen kann, dass gegen Liverpools Dreieck sogar Überzahl geschaffen werden kann. Zum Beispiel als Raute, die dann bei Ballgewinnen auch tiefe oder breite Anspielpunkte bietet.

Auf Valverde könnten spannende Aufgaben zukommen

Gerade Valverde hat als Hybridspieler spannende Aufgaben: den Offensivdrang von Andy Robertson, Liverpools linkem Außenverteidiger, einzudämmen, gleichzeitig eben das Mittelfeld zentral zu beackern und zuzustellen. Das erfordert viel Laufarbeit und Spielintelligenz.

Oder - auch das ist natürlich nicht ausgeschlossen - bleibt Ancelotti beim zumeist praktizierten 4-3-3? Das wäre gegen den englischen Vizemeister die fraglos mutigere Variante, weil sie eben die Mitte vernachlässigen würde. Aber auch eine, die Klopps Team mehr ins Schwitzen, weil ins Laufen bringen würde. Knackpunkt ist dabei nicht die Mitte, sondern es sind die Flügel. Genau die sind hinten bei den Reds oft verwaist, wenn Trent Alexander-Arnold und Robertson zu ihren Flankenläufen ansetzen. Das ist aus Sicht der Reds gut, solange es Torabschlüsse gibt, der Ball zumindest in den Strafraum des Gegners fliegt oder gepasst wird.

Außen zeigte sich Liverpool auch gegen Wolverhampton anfällig

Doch wehe, es gibt Ballverluste. So schnell kann nicht mal dieses englisch-schottische Traumduo den Rückwärtsgang einlegen. Was entweder Platz für - zum Beispiel - Vinicius Junior auf dem linken Flügel schafft oder vielleicht Rodrygo auf dem rechten, dann würde wohl Valverde geopfert. Natürlich würde Joel Matip (oder Ibrahima Konaté), ebenso wenig Abwehrchef Virgil van Dijk auf der anderen Seite, Reals Außenstürmer (respektive den im 4-2-2-2 einlaufenden Valverde) nicht ungedeckt lassen. Aber dazu müssten sie eben das Zentrum verlassen, durchschieben, inklusive des Innenverteidigerpartners auf eine Seite rücken. Die ballferne indes böte Raum für Diagonalbälle, die ein Kroos nachts um 3 Uhr fehlerfrei spielt. Und Karim Benzema braucht bekanntlich nicht viel Raum für viele Tore. Spannend.

Nicht mal Wolverhampton brauchte diesen Seitenwechsel zuletzt, um für Gefahr zu sorgen. Dafür reichte schon der Longline-Pass dorthin, wo TAA und Robertson ihre Räume verlassen hatten. Und wenn die Wolves das schaffen, kann Real das auch. Frag nach in Manchester, wo Vinicius Junior im Hinspiel den so wichtigen 2:3-Anschlusstreffer erzielte, indem er auf der linken Seite halb City weglief, vor allem Fernandinho. Wobei ein solch langsamer Sechser oder Innenverteidiger im Kader der Reds nicht zu finden ist.

Schauen wir noch mal in die Mitte: Ohne ihren Super-Achter Thiago, dessen Einsatz eher unwahrscheinlich ist, sinkt dort das Kreativitätslevel jeder Mannschaft, auch des Champions-League-Siegers von 2019. Ob Naby Keita das annähernd kompensieren kann? Wenn man bedenkt, dass es im Fußball darum geht, den Gegner zu überraschen, vor Aufgaben zu stellen, Lösungen zu finden, wären Curtis Jones oder gar der unbekümmerte Harvey Elliott Varianten, die auch Ancelotti zwar im Hinterkopf, aber nicht ganz oben auf dem Zettel haben dürfte.

Man darf gespannt sein, alles ist angerichtet für ein großes Fußballfest. Auch für Taktik-Liebhaber.